Борис Джонсон полетал на истребителе британских ВВС «Тайфун»4
- 18.07.2022, 19:27
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Видеофакт.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полетал на истребителе Тайфун (Typhoon) Королевских ВВС.
На Даунинг-стрит в понедельник, 18 июля, опубликовали видео, на котором британский премьер сидит в кабине истребителя и показывает большой палец.
Как сообщает таблоид The Sun, Джонсон посетил базу Королевских ВВС Конингсби на прошлой неделе.
Во время выступления на авиашоу Фарнборо в понедельник он подвел итоги своих «трех лет в кабине» и сравнил руководство Консервативной партией с полетом, а пандемию COVID-19 и Brexit — с фигурами пилотажа «мертвая петля» и «бочка».
«Я скоро передам управление кому-то другому, но, кто бы это ни был, могу заверить вас, что двигатели этого консервативного правительства продолжат реветь», — заявил Джонсон.
Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он намерен остаться на должности премьера до сентября, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его на посту.