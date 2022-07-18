закрыть
18 июля 2022, понедельник, 20:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Борис Джонсон полетал на истребителе британских ВВС «Тайфун»

4
  • 18.07.2022, 19:27
  • 2,138
Борис Джонсон полетал на истребителе британских ВВС «Тайфун»
Борис Джонсон

Видеофакт.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полетал на истребителе Тайфун (Typhoon) Королевских ВВС.

На Даунинг-стрит в понедельник, 18 июля, опубликовали видео, на котором британский премьер сидит в кабине истребителя и показывает большой палец.

Как сообщает таблоид The Sun, Джонсон посетил базу Королевских ВВС Конингсби на прошлой неделе.

Во время выступления на авиашоу Фарнборо в понедельник он подвел итоги своих «трех лет в кабине» и сравнил руководство Консервативной партией с полетом, а пандемию COVID-19 и Brexit — с фигурами пилотажа «мертвая петля» и «бочка».

«Я скоро передам управление кому-то другому, но, кто бы это ни был, могу заверить вас, что двигатели этого консервативного правительства продолжат реветь», — заявил Джонсон.

Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он намерен остаться на должности премьера до сентября, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его на посту.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин