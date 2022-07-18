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В Беларуси меняются правила продажи подержанных автомобилей

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  • 18.07.2022, 19:41
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В Беларуси меняются правила продажи подержанных автомобилей

Что изменится.

В Беларуси меняются правила продажи подержанных автомобилей. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

В частности, исключена возможность совершения сделок купли-продажи транспортных средств посредством оформления счета-справки и проведения расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами по таким договорам в наличной форме. Право выбора формы расчетов по сделкам между физическими лицами при этом сохранено.

Документом введена обязанность по заключению договоров об отчуждении транспортных средств только в письменной форме. В указе также закреплены требования об отражении в договоре сведений об отсутствии на момент его заключения ограничений (обременений) и запретов на совершение сделок с транспортным средством.

Теперь договоры купли-продажи транспортных средств, заключаемые между физическими лицами, могут проходить государственную регистрацию не только в соответствующих регистрирующих органах (ГАИ и Минсельхозпрод), но и путем нотариального удостоверения.

Эти положения вступят в силу через шесть месяцев после официального опубликования документа.

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