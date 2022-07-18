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Глава МИД Украины назвал условие разрыва дипломатических отношений с режимом Лукашенко

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  • 18.07.2022, 20:09
Глава МИД Украины назвал условие разрыва дипломатических отношений с режимом Лукашенко
Дмитрий Кулеба

Режим Лукашенко является соучастником агрессии РФ.

Если армия Беларуси вторгнется в Украину, то дипломатические отношения между странами будут разорваны.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба для Forbes.

"Беларусь является соучастницей преступления агрессии, никто не ставит этот вопрос под сомнение. Дипломатические отношения с Российской Федерацией мы разорвали немедленно после начала широкомасштабного нападения. Так же их будет расторгнуто с Беларусью, если вооруженные силы Республики Беларусь пересекут границу Украины", - сказал Кулеба.

Министр также пояснил, что украинское зерно могли экспортировать через Беларусь, но до конца хотели избежать такого сценария. Украина верила, что можно найти альтернативы и, к счастью, так и случилось.

"Никому не хотелось иметь никаких дел с Минском, который является соучастником агрессии, по любым торговым вопросам. Но очень хорошо поработали логисты и частные инвесторы (трейдеры по сути) по расширению возможностей наземных путей через страны ЕС, пошел прогресс в переговорах по морскому пути, поэтому вариант аварийного белорусского пути больше не на повестке дня", - добавил Кулеба.

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