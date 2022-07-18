В Гомеле кассир обманула два магазина сразу 18.07.2022, 20:43

Девушка устраивалась в магазин кассиром, но только на один день.

Гражданка России приходила в гомельские сетевые магазины и устраивалась туда кассиром, пишет гомельское издание «Белка». Работодателям она называла вымышленное имя, которое ей писали на бейдже. Уже на следующий после собеседования день девушка садилась за кассу, а в конце смены забирала из нее деньги и пропадала.

Таким образом девушка трудоустраивалась дважды, и оба раза у нее никто не просил предъявить документы.

«Между трудоустройством в первый и второй сетевые магазины обвиняемая выждала две недели. На момент задержания от похищенных средств — около 3 тысяч рублей — она уже успела избавиться: первую часть потратила на личные нужды, вторую выбросила перед задержанием, — рассказала подробности помощник прокурора Гомеля Анастасия Купрацевич.

— Свою вину девушка признала и объяснила милиционерам, что совершить преступление ее подтолкнула безалаберность нанимателей и ощущение безнаказанности.

Если бы ее попросили предъявить хотя бы паспорт, то она побоялась бы идти на преступление».

Сейчас бывшую работницу обвиняют в краже, и ей грозит до 4 лет лишения свободы.

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