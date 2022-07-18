В Беларуси снова ажиотаж вокруг сахара 5 18.07.2022, 21:10

3,880

Почему взбудоражились чиновники и какая ситуация с этим товаром.

В Бресте и Пинске местные жители в воскресенье 17 июля атаковали магазины, скупая сахар, ссылаясь на слухи о грядущем резком подорожании продукта. На следующий день чиновники стали активно опровергать слухи о росте цен на сахар и заверять, что запасов продукта на заводах предостаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка. «Зеркало» разбиралось, какая ситуация в Беларуси с этим продуктом: сахарную свеклу выращиваем из импортных семян, урожай в прошлом году был хуже, чем ожидалось, власти пристально следят за ценами, но все равно за полгода товар подорожал на 49%.

Урожай хуже ожидаемого и опасные для отрасли санкции

Белый сахар, который сейчас продают в магазинах, делают из прошлогоднего урожая сахарной свеклы. В прошлом году чиновники рассчитывали собрать 5 млн тонн сахарной свеклы. Потребности отечественного рынка в сахаре, по заявлениям властей, составляют около 360 тысяч тонн в год. С учетом того, что из одной тонны сахарной свеклы получается около 100−150 килограмм сахара, то этого объема выращенного корнеплода хватило бы на удовлетворение внутреннего спроса. Еще 200−260 тысяч тонн продукта, произведенного из корнеплода того урожая, планировалось экспортировать.

Но по факту урожай был более скудным — 3,87 млн тонн. Это на на 3,5% меньше, чем годом ранее. В итоге план в 5 млн тонн собранных корнеплодов перенесли на 2022 год. В хотя в министерстве сельского хозяйства и продовольствия считают, что для обеспечения внутреннего рынка сахаром достаточно собрать 3 млн тонн корнеплода.

Выращивают сахарную свеклу в нашей стране из импортных семян, в основном купленных в странах ЕС. В частности 149 тонн семян в прошлом году завезли из Германии. Весь же импорт семян составил 327 тонн. При этом в прошлом году небольшую часть этих семян белорусские компании умудрились реэкспортировать в Сербию и Россию.

Зависимость от импорта семян в условиях санкций теоретически могла бы привести к проблемам для нового урожая. Однако министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло заверял, что на этот год семян закупили достаточно. А дальше «наука в течение года-двух доведет до ума наши белорусские семена», уверен чиновник.

Запасы сахара есть, но экспорт ограничивали

Несмотря на менее успешный урожай, в прошлом году Беларусь резко сократила импорт сахара. Если в 2019 году в страну ввезли 85,5 тысячи тонн сахара, а в 2020-м — 43,9 тысячи, то в 2021-м — всего 3,2 тысячи тонн. Экспортировали этого продукта намного больше: 278 тысяч тонн в 2019-м, 445 тысячи — в 2020-м и 206 тысяч в 2021-м. Примечательно, что в прошлом году белорусский сахар мы продавали за границу дешевле, чем ввозили в страну импортный: в среднем по 0,55 и 0,66 доллара за килограмм соответственно.

Каким был импорт этого товара в первом полугодии 2022-го, неизвестно, потому что Белстат стал скрывать детальную статистику по внешней торговле товарами.

В день в стране производят около порядка 4,7 тысячи тонн сахара, рассказывал ранее вице-премьер Александр Субботин. На пике спроса, когда люди делают заготовки на зиму, потребление продукта, как правило, увеличивается до 1200 тонн. А в среднем составляет 800−900 тонн. По его словам, производители способны обеспечить внутренний спрос и отправить часть товара на экспорт.

В концерне «Белгоспищепром» в апреле заверяли, что запасов сахара в стране достаточно для того, чтобы обеспечить потребность как населения, так и производителей сахаросодержащей продукции до начала сезона переработки в сентябре этого года.

Однако параллельно с заверениями властей о стабильной ситуации с этим продуктом, с марте начали ограничивать его экспорт для бизнеса и вывоз для физлиц.

В мае стало известно, что в Беларусь в этом году ввезут около 20 тысяч тонн сахара «для обеспечения сбалансированности на потребительском рынке и промышленной переработки». Заявление тогда вызвало у населения вопросы о ситуации с продуктом. Но все же это не очень большой объем ввоза, учитывая, что только в первом квартале импорт сахара составил 383 тонны.

Цены под строгим контролем властей растут непривычно быстро

В марте белорусские производители получили добро на повышение отпускной стоимости сахара на 60 копеек за килограмм. В «Белгоспищепроме» это решение объяснили большой разницей в цене с российским рынком, из-за чего продукт, как утверждается, вывозили в соседнюю страну.

— Уже в марте мы имели двукратную разницу в цене с Россией: в РФ стоимость сахара была в два раза дороже. Конечно, предприимчивые люди этим воспользовались и реализовывали сахар на территории нашей страны-соседки, — объяснял тогда председатель концерна «Белгоспищепром» Александр Яковчиц.

Сахар входит в число продуктов, за ценой на которые власти следят с особым вниманием. Но несмотря на это, за полгода он подорожал на 49%. Получается, что даже под пристальным контролем чиновников продукт сильно дорожает.

До сентября сахар продолжают производить из свеклы прошлогоднего урожая, а после — из нового. Логично предположить, что с того месяца себестоимость производства сахара может измениться в зависимости от того, каким будет урожай и какой сложится цена закупки сахарной свеклы для перерабатывающих заводов. О возможном изменении с осени косвенно свидетельствует заявление представителя «Белгоспищепрома» Игоря Груцо о том, что «сформированный запас продукции дает основания для сохранения нынешних цен на сахар». То есть чиновник говорит о том, что цена не будет расти пока есть запасы продукта и сырья, но не гарантирует сохранения его стоимости после сбора нового урожая.

После ажиотажного спроса в Брестской области по поводу цены на продукт стал успокаивать и МАРТ, где заверяют, что предложения о повышении цен на сахар «даже не обсуждаются». Там же заявляют, что вместе с торговыми сетями решили увеличить объемы поставок в магазины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».