Резников: У министра обороны США есть очень хорошие новости для Украины

Резников: У министра обороны США есть очень хорошие новости для Украины8
- 18.07.2022, 21:12
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Cтороны обсудили предстоящую встречу в формате «Рамштайн-4».
Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. В частности, стороны обсудили предстоящую встречу в формате "Рамштайн-4".
Об этом сообщает Резников в Twitter.
"Я обсудил с нашим большим другом Ллойдом Остином предстоящую встречу в рамках Рамштайна: мы согласовали повестку дня, поделились информацией о контроле поступающего в Украину оружия", - рассказал глава Минобороны Украины по итогам разговора.
Также он отметил, что у Минобороны США есть “очень хорошие новости”, но подробности будут обнародованы немного позже.