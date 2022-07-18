Резников: У министра обороны США есть очень хорошие новости для Украины 8 18.07.2022, 21:12

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Алексей Резников

Cтороны обсудили предстоящую встречу в формате «Рамштайн-4».

Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. В частности, стороны обсудили предстоящую встречу в формате "Рамштайн-4".

Об этом сообщает Резников в Twitter.

"Я обсудил с нашим большим другом Ллойдом Остином предстоящую встречу в рамках Рамштайна: мы согласовали повестку дня, поделились информацией о контроле поступающего в Украину оружия", - рассказал глава Минобороны Украины по итогам разговора.

Также он отметил, что у Минобороны США есть “очень хорошие новости”, но подробности будут обнародованы немного позже.

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