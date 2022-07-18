Большинство фигурантов нашумевшего «дела травматологов» уже на свободе 2 18.07.2022, 21:17

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За решеткой остаются несколько человек, которые не могут выплатить «ущерб».

Большинство фигурантов нашумевшего «дела травматологов» уже на свободе. За решеткой продолжают находиться несколько человек, которых кошмарят в карцере и «пресс-хатах», вынуждая признать вину.

Как стало известно «Нашай Ніве», за решеткой по-прежнему несколько человек, которые отказываются признавать вину. Отчасти это объясняется тем, что признание «вины» влечет за собой обязанность выплачать нанесенный ущерб по десятикратному мультипликатору.

Среди нескольких фигурантов, которые остаются в СИЗО, есть заведующие отделений.

Тем, кто уже вышел, в ожидании суда запретили выезд из страны.

Как стало известно «Нашай Ніве», обвиняемым по делу выставлен десятикратный мультипликатор от «причиненного ущерба»: у кого-то сумма выкупа превышает сотню тысяч долларов.

«Кто-то, чтобы рассчитаться, вынужден был продать квартиру, кто-то — недостроенный дом. Те, кто не признал вину и не оплатил ущерб, — по-прежнему сидят. Ответ на вопросы родных каждый день от следователей один: «Копите деньги», — говорили ранее «Нашай Ніве» осведомленные собеседники.

Те, кто смог компенсировать «ущерб», с понижением отпущены на рабочие места.

Ранее мы уже в деталях сообщали смысл уголовного дела.

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