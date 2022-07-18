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Большинство фигурантов нашумевшего «дела травматологов» уже на свободе

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  • 18.07.2022, 21:17
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Большинство фигурантов нашумевшего «дела травматологов» уже на свободе

За решеткой остаются несколько человек, которые не могут выплатить «ущерб».

Большинство фигурантов нашумевшего «дела травматологов» уже на свободе. За решеткой продолжают находиться несколько человек, которых кошмарят в карцере и «пресс-хатах», вынуждая признать вину.

Как стало известно «Нашай Ніве», за решеткой по-прежнему несколько человек, которые отказываются признавать вину. Отчасти это объясняется тем, что признание «вины» влечет за собой обязанность выплачать нанесенный ущерб по десятикратному мультипликатору.

Среди нескольких фигурантов, которые остаются в СИЗО, есть заведующие отделений.

Тем, кто уже вышел, в ожидании суда запретили выезд из страны.

Как стало известно «Нашай Ніве», обвиняемым по делу выставлен десятикратный мультипликатор от «причиненного ущерба»: у кого-то сумма выкупа превышает сотню тысяч долларов.

«Кто-то, чтобы рассчитаться, вынужден был продать квартиру, кто-то — недостроенный дом. Те, кто не признал вину и не оплатил ущерб, — по-прежнему сидят. Ответ на вопросы родных каждый день от следователей один: «Копите деньги», — говорили ранее «Нашай Ніве» осведомленные собеседники.

Те, кто смог компенсировать «ущерб», с понижением отпущены на рабочие места.

Ранее мы уже в деталях сообщали смысл уголовного дела.

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