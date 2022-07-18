Белорус установил поддельный номер на машину, чтобы не украли настоящий 2 18.07.2022, 21:39

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И попал под «уголовку».

Белорус поставил на машину поддельный номер — боялся, что за границей его украдут. Когда он возвращался домой, таможенники заметили подделку, теперь ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщает комитет судмедэкспертиз.

Белорус, возвращаясь домой на личном автомобиле, при пересечении границы со стороны одного из соседних государств был остановлен сотрудниками таможни, у которых возникли сомнения в подлинности государственных регистрационных знаков автомобиля. В связи с этим было принято решение изъять номерные знаки и направить их на экспертизу.

Судебным экспертом было установлено, что регистрационные знаки изготовлены не на специализированном предприятии: на номерах отсутствовали товарные знаки предприятия-изготовителя пластин, а также защитные элементы, которые наносятся на подлинных знаках.

Как пояснил владелец автомобиля, регистрационные знаки он купил в интернет-магазине, поскольку боялся, что за границей номера украдут — поэтому и решил временно поставить подделку.

В ведомстве напомнили, что за подделку регистрационного (номерного) знака транспортного средства в соответствии с ч.1 статьи 381 Уголовного кодекса Беларуси может грозить до двух лет лишения свободы.

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