Еврокомиссар: Угроза преследования военных преступников из РФ будет вечной 3 18.07.2022, 22:03

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Дидье Рейндерс

Международное сообщество начало работать над поиском виновных в военных преступлениях.

Российская Федерация должно четко понимать, что угроза преследования военных преступников, виновных в зверствах в Украине, будет вечной.

Об этом пишет Reuters.

По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, США и еще более 40 стран работают над поиском доказательств, чтобы помочь судебному преследованию российских военных преступников.

"Это будет длиться в течение следующих недель, следующих месяцев, следующих лет, может быть, в течение следующих десятилетий. В некоторых случаях это будет очень быстро. В других это будет дольше. Но это также четкий сигнал российским властям: угроза этих расследований, судебных преследований и судов будет висеть над ними до конца их жизни. Это навечно", - отметил он.

Он также подчеркнул, что война России против Украины стала первым случаем, когда международное сообщество начало работать над поиском виновных в военных преступлениях еще до окончания конфликта.

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