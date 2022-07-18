Залужный: Ситуацию на фронте удалось стабилизировать 18.07.2022, 22:14

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Валерий Залужный

Помогли HIMARS.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время переговоров с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли сказал, что ситуацию в Украине удалось стабилизировать, она сложная, напряженная, но полностью контролируемая.

В понедельник, 18 июля, Залужный сообщил в Facebook, что американские системы HIMARS помогли защитникам Украины удержать оборонные рубежи и позиции. С их помощью военные наносят прицельные удары по российским пунктам управления, складам боеприпасов и топлива.

«Накануне заседания Контактной группы по обороне Украины мы с генералом Милли синхронизировали запросы украинской стороны. Искренне поблагодарил своего коллегу и в его лице США и их союзников за помощь в борьбе за свободу», — рассказал главнокомандующий ВСУ.

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