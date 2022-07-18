На Браславских озерах поймали огромного толстолобика 18.07.2022, 23:17

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Фотофакт.

Николай Матруненок из Браслава вместе с женой Еленой сели в ложку, отправились порыбачить на озеро Болойсо и выловили из него 22-килограммового толстолобика.

Районной газете «Браславская звезда» супруги рассказали, что Николай зацепил толстолобика за верхний плавник, но рыба не сдавалась и 40 минут «катала» их с женой на лодке, пока спинингист пытался поднять ее на поверхность.

Мужчина сомневался, что он сможет одолеть настолько сильную рыбу, поэтому попросил у жены снять происходящее на камеру, чтобы в случае неудачи у них хотя бы остались фотографии. «Но в этой дуэли человека и настоящего монстра озерной стихии длиной 110 см и весом 22,1 кг вышел все-таки победителем 30-летний опыт рыболова-любителя, несмотря даже на то, что катушка его спиннинга была оснащена плетенкой и поводком, рассчитанными выдержать вес практически в два раза меньший, чем побежденный толстолобик», — пишет «Браславская звезда».

Монстр озерной стихии длиной 110 см — это как ребенок 5 лет (в этом возрасте считается обычным человеческий рост в 110—116 сантиметров).

Толстолобик, пойманный Александром, весит всего на 5,4 кг меньше рекордного улова, о котором мы писали в декабре 2019-го. Тогда из Браславских озер выловили толстолобика в 27 килограммов, но его ловил не один человек, а целая промысловая рыболовная бригада.

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