Президент Словакии разрешила четырем гражданам воевать в рядах ВСУ
- 18.07.2022, 23:27
Еще шестерым людям было отказано в разрешении.
Еще людям было отказано в разрешении.
Президент Словакии Зузана Чапутова разрешила четырем гражданам воевать в Украине против российских оккупантов.
Как сообщает Novinky.cz, об этом заявил спикер президента Словакии Мартин Стрижинец.
"В этих четырех случаях госпожа президент придерживалась рекомендаций трех министерств: внутренних дел, обороны и иностранных дел", - рассказал он.
При этом Стрижинец добавил, что еще шестерым людям было отказано в разрешении.
Стоит заметить, что граждане Словакии не имеют права служить в иностранной армии, но исключение предоставляется в индивидуальном порядке по запросу. Процесс рассмотрения заявки может занять несколько недель или даже месяц.