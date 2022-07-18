Президент Словакии разрешила четырем гражданам воевать в рядах ВСУ 18.07.2022, 23:27

Зузана Чапутова

Еще шестерым людям было отказано в разрешении.

Еще людям было отказано в разрешении.

Президент Словакии Зузана Чапутова разрешила четырем гражданам воевать в Украине против российских оккупантов.

Как сообщает Novinky.cz, об этом заявил спикер президента Словакии Мартин Стрижинец.

"В этих четырех случаях госпожа президент придерживалась рекомендаций трех министерств: внутренних дел, обороны и иностранных дел", - рассказал он.

При этом Стрижинец добавил, что еще шестерым людям было отказано в разрешении.

Стоит заметить, что граждане Словакии не имеют права служить в иностранной армии, но исключение предоставляется в индивидуальном порядке по запросу. Процесс рассмотрения заявки может занять несколько недель или даже месяц.

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