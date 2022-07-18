Граждане РФ скупают авто в Беларуси 1 18.07.2022, 23:37

1,540

Разница в цене может достигать 10-15% от стоимости автомобилей в России.

Российские граждане активно покупают автомобили в Республике Беларусь. Об этом сообщается на сайте издания BFM.

Повышенный спрос со стороны россиян на машины из Беларуси подтвердили местные автодилеры. Такая тенденция обусловлена широким ассортиментом предлагаемых автомобилей. Практически в каждом автосалоне Минска или Гомеля можно найти авто на любой вкус и бюджет: от Skoda Octavia до Mazda3. Стоит заметить, что последняя отсутствует на российском рынке уже третий год, сообщает АБН.

Кроме того, многие автомобили в Республике Беларусь, как новые, так и с пробегом, стоят на 10-15% ниже, чем в России. Например, машину Toyota Camry в хорошем состоянии можно купить всего за 550 000 российских рублей. Дополнительно придется потратиться на оплату таможенной пошлины и установку ГЛОНАСС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».