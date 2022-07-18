закрыть
19 июля 2022, вторник, 0:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Граждане РФ скупают авто в Беларуси

1
  • 18.07.2022, 23:37
  • 1,540
Граждане РФ скупают авто в Беларуси

Разница в цене может достигать 10-15% от стоимости автомобилей в России.

Российские граждане активно покупают автомобили в Республике Беларусь. Об этом сообщается на сайте издания BFM.

Повышенный спрос со стороны россиян на машины из Беларуси подтвердили местные автодилеры. Такая тенденция обусловлена широким ассортиментом предлагаемых автомобилей. Практически в каждом автосалоне Минска или Гомеля можно найти авто на любой вкус и бюджет: от Skoda Octavia до Mazda3. Стоит заметить, что последняя отсутствует на российском рынке уже третий год, сообщает АБН.

Кроме того, многие автомобили в Республике Беларусь, как новые, так и с пробегом, стоят на 10-15% ниже, чем в России. Например, машину Toyota Camry в хорошем состоянии можно купить всего за 550 000 российских рублей. Дополнительно придется потратиться на оплату таможенной пошлины и установку ГЛОНАСС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин