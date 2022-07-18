Зеленский: Украинский флаг будет во всех наших городах и селах 18.07.2022, 23:54

ВСУ продвигаются шаг за шагом.

Российским войскам все труднее удерживать свои позиции, поскольку Вооруженные силы Украины наносят прицельные удары.

По его словам, украинские военные нанесли оккупантам ощутимые логистические потери.

"Российской армии все труднее удерживать позиции на захваченной местности. Шаг за шагом мы продвигаемся, нарушаем поставки для оккупантов, обнаруживаем и обезвреживаем коллаборантов. Перспектива очевидна - украинский флаг будет во всех наших городах и селах. Вопрос - только время", - отметил Зеленский.

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