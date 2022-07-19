Военный эксперт назвал самый простой способ вывести из строя Крымский мост 19.07.2022, 3:00

Олег Жданов

Оружие для этого вскоре должно появиться в Украине.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что вывести из строя Крымский мост могут американские ракеты ATACMS, которые вскоре должна получить Украина.

Об этом он сказал во время прямого эфира с Марком Фейгиным.

Эксперт констатировал, что на сегодня у Украины нет в распоряжении оружия, которое доставало бы до моста.

"Harpoon у нас, хоть и есть, но насколько я понимаю, он неприменяем по наземным целям. Поэтому мы его нигде и не применяли. Он отработал по нескольким целям, когда была операция на Змеином и на сегодняшний день он просто стоит как страж на охране акватории Черного моря. Плюс, я так понимаю, по платформам ("вышкам Бойко", - ред.). Но платформы - это как корабль, контрастная цель на фоне морской волны", - пояснил Жданов.

"Конкретный разговор" по вопросу выведения моста, прогнозирует эксперт, начнется после получения Украиной ATACMS.

"Самый простой способ выведения из строя моста - можно разрушить мостовой пролет на стыке моста и материка. Первый мостовой пролет - он самый низкий и, как правило, самый короткий, потому что он опорный, должен быть гибким... Его легче всего уничтожать. Что на железнодорожном мосту, что на автомобильном. Вот снесите первый пролет и там, и там - и, пожалуйста, задача выполнена", - отметил он.

"Я думаю, что как только появится оружие, эта ракета, удар будет нанесен один из первоочередных... За счет дальности в 300 км ATACMS достает до этого моста. Да, возможно там придется нанести групповой удар. Одна ракета вряд ли потянет. Дело в том, что мост сегодня играет роль артерии, которая снабжает всю южную группировку", - сказал Жданов, добавив, что снабжение из Крыма ведется на запорожское, мелитопольское, бердянское и херсонское направления.

Эксперт подчеркнул, что мост крайне необходимо уничтожить.

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