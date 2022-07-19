Ловушка, в которую угодил Лукашенко 6 19.07.2022, 7:36

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Фото: onliner.by

Режим стал на пять шагов ближе к тому, чтобы получить статус террористического.

Подводим итоги с захватом самолета Ryanair. Давно намекали, что это тот случай, когда хунте дали возможность закопать себя окончательно. И яма получилась знатная, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Ведь работали все от Массандры до Яна Черчельского (Ивана Тертеля - ред.), а также комичных персонажей типа Сикорского и Голуба. Вранье с первых секунд, куча мукалутуры, лжесвидетельства и прочая (вот здесь про провал лично Массандры). Все это было лишь ловушкой, в которую хунта не могла не угодить.

Итак, после более, чем годичного разбирательства ИКАО вынесла исторический и беспрецедентный вердикт. Хунта агрофюрера виновна в нарушении двух базовых конвенций о гражданской авиации: Чикагской и Монреальской. Своими действиями хунта поставила под угрозу безопасность международных полетов.

В сухих канцелярских отчетах ИКАО редко встречаются формулировки, указывающие на ответственность конкретного государства. Но синепалый агрофюрер и его верные нукеры смогли войти в историю.

Инцидент с захватом самолета был от самого начала до самого конца срежессирован хунтой.

Мы приведем лишь некоторые подробности, которые не имели права публиковать до этого решения.

1. Картинный «поиск бомбы». Досмотр личных вещей пассажиров с собаками чудесным образом завершился на рюкзаке Софии Сапеги, в который Роман Протасевич подбросил свой ноутбук. После определения местонахождения этого предмета досмотр был прекращен. То есть очевидно, что искали именно ноутбук, а не бомбу, которой изначально не было. На сей счет есть несколько видеосвидетельств, которые зафиксировали странные действия опричников хунты.

2. Опубликованная польскими властями запись о том, как происходило управление действиями диспетчера Галегова сотрудником КГБ, действительно не полная. Чтобы хунта закопала себя поглубже, выискивая и представляя «гражданского сотрудника» было обрезано около получаса разговора, в течение которых сотрудник КГБ, приехавший на башню, официально представляется и объясняет дальнейший регламент работы.

3. Не была опубликована еще одна запись. На ней записаны события через несколько дней после инцидента, во время которых те же сотрудники КГБ дают инструкции, как обманывать международное сообщество и ИКАО. Опять-таки это не безызвестные герои, а вполне конкретные фигуранты нескольких уголовных дел.

В итоге хунта официально признана ИКАО виновной в захвате самолета и нарушении правил безопасности полетов. В этой ситуации абсолютно непонятно, когда будет открыто небо над Беларусью, которая находится под контролем хунты, и как далеко сможет улететь «Агроавиа». Похоже, полеты будут ограничены исключительно территориями стран-соагрессоров в войне против Украины.

Режим стал на пять шагов ближе к тому, чтобы получить статус террористического. И если в военной авантюре было лавирование, то тут мощный самострел по ржавым яйцам.

Решение ИКАО - это далеко не точка в этой истории, а жирный восклицательный знак. Но продолжится расследование уголовных дел, где весь инцидент будет восстановлен в деталях, а виновные будут названы поименно.

Статус государства-спонсора терроризма окончательно добьет и без того дряхлую экономику хунты и уж точно поубавит желание вступать в переговоры с преступниками.

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