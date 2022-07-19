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ВСУ нанесли огромные потери ЧВК «Вагнера» у Попасной и Лисичанска

  • 19.07.2022, 7:41
  • 7,308
ВСУ нанесли огромные потери ЧВК «Вагнера» у Попасной и Лисичанска

Назревает конфликт между наемниками и кадровыми военными РФ.

С самого начала полномасштабной войны против Украины оккупанты несли катастрофические потери. Чтобы пополнить свои войска, они использовали наемников. Однако солдаты из ЧВК «Вагнера» также начали заканчиваться.

Об этом сообщает в твиттер Министерство обороны Великобритании.

Ранее в ЧВК были только военные с боевым опытом. Но потом туда стали брать практически всех, даже бывших осужденных.

В министерстве обороны Великобритании рассказали, что Россия использовала частную военную компанию "Вагнер", чтобы усилить силы на передовой и уменьшить недостаток личного состава и потери.

«Вагнер» почти наверняка играл центральную роль в последних боях, включая захват Попасной и Лисичанска. Эти бои нанесли группе большие потери», – добавили в Минобороны Британии.

В то же время, ЧВК снижает стандарты набора. Теперь вагнеровцами могут стать даже осужденные или люди, которые ранее были в «черных списках».

«Для новобранцев доступно очень ограниченное обучение. Это, скорее всего, повлияет на будущую оперативную эффективность группы и снизит ее ценность как опоры для регулярных российских сил», – говорится в сообщении.

Несмотря на это, глава «Вагнера» Евгений Пригожин недавно получил звание героя Российской Федерации за выступление ЧВК в Луганске.

«В то время, когда происходит замена ряда высокопоставленных российских военных командиров, это, вероятно, обострит недовольство между военными и «Вагнером». Также это, возможно, окажет негативное влияние на моральное состояние российских военных», – подытожили в Минобороны Британии.

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