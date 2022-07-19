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Патрушев жив, но напуган: подробности покушения на секретаря совбеза РФ

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  • 19.07.2022, 7:45
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Патрушев жив, но напуган: подробности покушения на секретаря совбеза РФ
Николай Патрушев

Отравляющим веществом был синтетический яд.

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев был госпитализирован. Ходят слухи, что на него было совершено покушение.

Об этом сообщает телеграм-канал Generall SVR, который уже неоднократно публиковал информацию, которая впоследствии имела свое подтверждение.

"На днях было совершено покушение на секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Информация как о самом покушении, так и о расследовании этого покушения держится в режиме строгой секретности. Известно, что Николай Патрушев почувствовал себя плохо вечером после работы, практически сразу после того, как зашел домой. Оперативно сработала охрана, сразу вызвав к нему бригаду медиков. Прибывшие медицинские работники после осмотра заявили, что необходима срочная госпитализация, и Патрушева сотрудники ФСО на своем транспорте в сопровождении медработников доставили в медчасть, которая обслуживает президента. После оказания помощи в стабильном состоянии Патрушева доставили домой. Результаты его анализов подтвердили, что отравляющим веществом являлся синтетический яд", - пишут на канале.

Предполагается, что именно своевременно оказанная медицинская помощь и недостаточно высокая концентрация отравляющего вещества, поступившая в организм через кожу, спасли жизнь Патрушеву. Сейчас ведется расследование, публично эта история, естественно, разглашаться не будет.

"Президента поставили в известность, можно сказать, последним, когда жизни Патрушева уже ничего не угрожало. Кто стоит за покушением, каковы мотивы и как стало возможным вообще организация фактически завершенного покушения, на представителя власти столь высокого уровня, еще предстоит разобраться. Но что-то подсказывает, это только начало большого передела в элитах", - пишет канал.

Ранее этот же канал сообщал подробности операции, которую провели Путину. А также рассказывал о том, что к марионетке диктатора – Дмитрию Медведеву – приставили психиатра, после того как "пациент" совершил неудачную попытку суицида.

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