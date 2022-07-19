Патрушев жив, но напуган: подробности покушения на секретаря совбеза РФ 20 19.07.2022, 7:45

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Николай Патрушев

Отравляющим веществом был синтетический яд.

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев был госпитализирован. Ходят слухи, что на него было совершено покушение.

Об этом сообщает телеграм-канал Generall SVR, который уже неоднократно публиковал информацию, которая впоследствии имела свое подтверждение.

"На днях было совершено покушение на секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Информация как о самом покушении, так и о расследовании этого покушения держится в режиме строгой секретности. Известно, что Николай Патрушев почувствовал себя плохо вечером после работы, практически сразу после того, как зашел домой. Оперативно сработала охрана, сразу вызвав к нему бригаду медиков. Прибывшие медицинские работники после осмотра заявили, что необходима срочная госпитализация, и Патрушева сотрудники ФСО на своем транспорте в сопровождении медработников доставили в медчасть, которая обслуживает президента. После оказания помощи в стабильном состоянии Патрушева доставили домой. Результаты его анализов подтвердили, что отравляющим веществом являлся синтетический яд", - пишут на канале.

Предполагается, что именно своевременно оказанная медицинская помощь и недостаточно высокая концентрация отравляющего вещества, поступившая в организм через кожу, спасли жизнь Патрушеву. Сейчас ведется расследование, публично эта история, естественно, разглашаться не будет.

"Президента поставили в известность, можно сказать, последним, когда жизни Патрушева уже ничего не угрожало. Кто стоит за покушением, каковы мотивы и как стало возможным вообще организация фактически завершенного покушения, на представителя власти столь высокого уровня, еще предстоит разобраться. Но что-то подсказывает, это только начало большого передела в элитах", - пишет канал.

Ранее этот же канал сообщал подробности операции, которую провели Путину. А также рассказывал о том, что к марионетке диктатора – Дмитрию Медведеву – приставили психиатра, после того как "пациент" совершил неудачную попытку суицида.

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