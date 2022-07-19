Литовский Bayraktar уже уничтожает врага: мощное видео 2 19.07.2022, 7:54

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Дрон Magylas совершил наводку на 18 российских боевых машин.

С российскими оккупантами уже воюет беспилотник Bayraktar, на который всей страной скидывались литовцы. Дрон даже успел приобщиться к ликвидации врага.

Литовский журналист Андрюс Тапинас, собиравший деньги на беспилотник, опубликовал мощное видео работы турецкого дрона в Украине.

Дрон Magylas, как его назвали литовцы, совершил наводку на 18 российских боевых машин. Координаты расположения российской техники он передал украинским военным и те взорвали оккупантов. После того Bayraktar спокойно приземлился.

«Результаты – российские танки уничтожены. Magylas безопасно приземлился. Слава Украине. Лучшая инвестиция, которая могла быть», – отметил журналист из Литвы.

EOS C-VTOL drones bought by Lithuanians and named Magylas - at work.



18 Russian combat vehicles spotted, coordinates sent to Ukrainian artillery units.



Results - Russian tanks destroyed, Magylas safely landed.



Glory to Ukraine. Best investment ever pic.twitter.com/P5acjJ4w5b — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) July 18, 2022

Собрать необходимую сумму для покупки в Турции Bayraktar литовский народ смог всего за 3 дня. Теперь к флешмобу решила присоединиться и Норвегия.

Инициировал сбор денег на дрон для ВСУ норвежский адвокат Бенгт Эрик Уолдоу. Он отметил, что в случае если за 80 дней нужную сумму не соберут, то деньги отдадут в фонд помощи Украине при украинском посольстве в Норвегии.

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