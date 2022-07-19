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У одного из «обезглавленных» белорусских банков появился новый руководитель

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  • 19.07.2022, 7:58
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У одного из «обезглавленных» белорусских банков появился новый руководитель

Еще четыре — по-прежнему «беспризорники».

У «Паритетбанка» появился новый председатель правления, им стал Сергей Карпов. Ранее он занимал позицию исполнительного директора. Напомним, до этого назначения «Патритетбанк» входил в число пяти банков, у которых не было постоянных руководителей, пишет zerkalo.io.

С 15 марта «Паритетбанком» и до назначения Сергея Карпова в должности и.о. председателя правления был Дмитрий Панкевич. До этого финучреждением управлял Игорь Катибников, сейчас он входит в наблюдательный совет банка.

«Паритетбанк» — один из старейших коммерческих банков Беларуси. На 1 января собственный капитал банка составлял почти 115,3 млн рублей. Это на 2% больше, чем годом ранее.

Какие банки остаются «обезглавленными»

Напомним, до назначения Сергея Карпова на пост председателя правления «Паритетбанка» это финучреждение входило в число пяти банков, у которых не было постоянных руководителей. Остальные четыре банка — «Статусбанк», «БНБ Банк», «Белгазпромбанк», «Белинвестбанк» — по-прежнему остаются без постоянного руководителя.

Судя по информации на сайте Нацбанка, а также самих финучреждений, у них по-прежнему не появились постоянные руководители. Так, в «Белгазпромбанке» по-прежнему нет постоянного председателя правления. Эти обязанности временно исполняет первый заместитель председателя правления Ирина Потапова. Она заняла эту позицию в июле прошлого года. «БНБ-Банк» также работает без постоянного руководителя. И.о. гендиректора с октября прошлого года выполняет Юрий Галков.

Позицию и.о. председателя правления «Статусбанка» занимает сейчас Дмитрий Кожевников. Ранее с апреля 2020 года банком руководил Александр Игнатов (до этого он управлял «Франсабанком»). Что касается «Белинвестбанка», то на сайте финучреждения отсутствует информация о председателе правления. Напомним, ранее появилась информация о возможном задержании руководителя «Белинвестбанка» Андрея Бриштелева. На сайте Нацбанка также отсутствуют сведения о руководителе этого банка.

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