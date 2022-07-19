В Беларуси назвали условия, при которых школьников освободят от экзаменов 1 19.07.2022, 8:09

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Опубликован перечень заболеваний и расстройств.

В Беларуси определили новый перечень медицинских показаний, при которых освободят от выпускных экзаменов после 9-го класса. Соответствующее постановление Минздрава опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, оно вступит в силу с 1 сентября этого года, передает zerkalo.io.

В перечне появились новые заболевания и состояния — например, синдром де ла Туретта. При заикании тяжелой степени от экзаменов тоже освободят, но только от устных.

Глаукома, кистозный фиброз, болезнь Крона, язвенный колит также являются основанием от освобождения от итоговых испытаний.

В группе «болезни органов дыхания» появились грипп, пневмония, другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей. В случае тяжелого течения в течение полугода после перенесенной болезни экзамены можно не сдавать.

Освобождение от итоговых испытаний также получат те, кто получил серьезные травмы.

Кроме того, в новый перечень медицинских показаний включили доноров костного мозга.

Постановление вступает в силу с 1 сентября этого года.

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