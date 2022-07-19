Лукашенко и Путин пошли сдаваться Сергей Климовский, obozrevatel.com

19.07.2022, 8:17

7,650

Белорусскому диктатору это не сильно поможет.

Лукашенко и Путин все более активно стучатся в двери правительственных зданий в Тегеране. Вслед за российскими чиновниками в Тегеран 13 июля приехал и посланник от Лукашенко Андрей Савин в чине главы парламентской группы по дружбе с Ираном, чтобы узнать секреты ремесла контрабандиста и как обходить санкции. Его принял Реза Фатеми Амин – министр промышленности, торговли и рудников и провел с ним мастер-класс по контрабанде, притом, что гость и сам мог дать ему такой урок.

Причина такой активности – география и по сути мировая война, которая убила бизнес белорусских контрабандистов. Контрабанда в Украину умерла после вторжения 24 февраля, причем по обе стороны границы. Охранники Лукашенко стреляют в контрабандистов как в изменников режима, украинцы как в диверсантов. Стреляют без долгих предупреждений. Поляки, литовцы и латыши достраивают заборы из-за прошлогоднего нашествия "туристов" Лукашенко, чем закрывают все тропы контрабандистов. По автодорогам движение почти нет, так как с 9 апреля ЕС закрыл въезд для фур из Беларуси и РФ. По железной дороге можно перевозить только узкую группу товаров гуманитарного назначения, имея пачку бумаг с разрешениями. Остался еще российский транзит в Калиниграфство, но Литва запретила возить этим путем спиртное и другие прибыльные товары. Кто хочет водки, пусть плывет за ней по Балтике в Питер. Если РФ через неделю не включит "Северный поток-1", то весь ЕС попросит Литву закрыть любой транзит в Калиниграфство.

Лукашенко за полгода от захвата ирландского самолета с Протасевичем до нападения на Украину собственными руками убил ту экономику, которую сам выстроил и которой нудно гордился. По оценкам "старой" белорусской оппозиции страну с 2020 г. покинуло около 7-8% жителей. Белорусы сбегают не только из-за репрессий, но и из-за вымогательства чиновников Лукашенко, безработицы и общего падения уровня жизни. Сбегают не только в Европу, но и в РФ.

Число сбежавших еще не достигло уровня Венесуэлы, которою из-за Мадуро покинуло свыше 20% населения, но в кабинете Лукашенко начинают паниковать: "колхоз" разбегается. В результате 12 июля появилась новость: Лукашенко хочет издать закон, вводящий выездные визы. Выдавать их будет КГБ, которое наделяется правом запрещать на полгода выезд из Беларуси, если узрит в нем угрозу национальной безопасности. Сколько раз КГБ может его запрещать на полгода, сколько официально будет стоить разрешение на выезд неизвестно, но у КГБ точно будет новый источник доходов. Старые советские кадры КГБ, доившие евреев, уезжавших в Израиль, могут начинать давать мастер-класс.

Разрешение на выезд в восточном направлении вряд ли будет требоваться, поскольку это противоречит доктрине "союзного государства" с РФ и интересам Москвы, где с нетерпением ждут толпы покладистых белорусских гастарбайтеров, говорящих на литературном русском лучше, чем московиты. Сбывается и мечта путина о том, чтобы россияне кормили белорусов, причем в самом удобном для Москвы виде. Если украинцев ей приходится, грозя оружием, перегонять в РФ за казенный счет и подкармливать в процессе, то белорусы сами оплачивают билеты в РФ, бензин, еду и в сопровождающих не нуждаются. Беларусь тоже стала для РФ средством решения ее демографических проблем и источником рабочей силы.

Москва руками самого Лукашенко довела его "колхоз" до банкротства и теперь готовит в нем смену правления и собственников. Лукашенко деваться некуда, и он подписал одну за одной все "дорожные карты" по сдаче Беларуси без единого выстрела. Но Москва считает, что кормить этих пленных не надо, пусть сами ищут себе пропитание или пусть едят свою картошку с огородов. Поэтому Лукашенко и отправил гонца в Тегеран, узнать: не найдется ли там какой-нибудь работенки для белорусов. Отправил следом за Москвой, для которой Иран в силу географии стал окном в мир.

После закрытия Европы экономическая и политическая география для РФ выглядит все больше удручающе. Легко было путину объявить в 2014 г. курс ориентации на Азию, но трудно московитам туда добраться. Москва может научиться жить без СВИФТА, обходить банковские санкции и устанавливать цены на свои товары в юанях, рупиях, иранских риалах или монгольских тугриках. Курс большинства валют стран Азии пока еще очень выгоден для Москвы, так как в них еще по инерции воспринимают рубль как твердую валюту. Но каждый новый пакет санкций против РФ, каждый взорванный в Украине российский генерал и склад боеприпасов, а также активность самих россиян на рынках Азии будут менять в ней взгляд на рубль, с которым перестали работать ЕС и США.

Зависимость курса рубля от военных действий в Украине четко проявилась в начале марта, когда стало очевидно – блицкриг провалился, и были ожидания, что Запад может поставить РФ мат в два хода. Тогда за один юань стали давать не 10 рублей, как осенью, а 18 рублей. Курс индийской рупии, равной одному рублю, вырос почти в два раза. Даже риал, которым мало кто пользуется вне Иран, поднялся на 70% к рублю. Но поскольку Запад ответил на агрессию РФ войной в долгую, а та стала активно предлагать себя Азии, то курс рубля на ее рынках вернулся с небольшим превышением к началу года. В Азии заподозрили, что грядет большая распродажа РФ, и не хотят вспугнуть очарование. Следят за событиями внимательно и на открытие 8 июля саммита глав МИД G20 в Индонезии рынки Азии отреагировали 7 июля резким падением курса рубля. Так как лавров улетел с саммита целым и публично решений о наказании РФ не приняли, то с 10 июля курс рубля вернулся к исходным позициям. У Азии своя игра в долгую с РФ.

Особенно заманчиво она выглядит для Тегерана, где после ирако-иранской войны стали всерьез носиться с идеей создания новой Персидской империи до границы с Египтом. Одним из инструментов этого является навязываемая иранцам ненависть к Израилю с призывом его оккупации. У персов никогда не было симпатий к арабам. Они до сих пор переругиваются с арабами из-за залива, который они называют Персидским, а те Арабским. Политкорректные американцы и европейцы называют его просто Заливом с большой буквы, чтобы никого не обидеть, а другие по старой привычке Персидским. Иранцам до 1990-х было неважно, что там с теми арабами, которые называют себя палестинцами. Неважно и до сих пор, и денег они им не дают. Но существование государства Израиль – это удобное оправдание, чтобы армия Ирана дошла до Синайского полуострова. Из Ирана даже не изгоняют евреев, как это было в арабских странах, так как дело не в них, а в мечтах о Персидской империи. Вероятно, персы не изгонят их даже из Израиля, если оккупируют его. Объявят в русском стиле какую-то "денацификации" и десионизацию или назовут это словом, непереводимым с персидского.

После 30 лет проклятий в адрес Израиля власти Ирана сейчас очень близки к своей мечте. Их военные подразделения, пусть не густо, но стоят возле границ Израиля, коридор для их подтягивания через Ирак и Сирию есть, а пяти бомб или ракет с ядерным зарядом хватит, чтобы из Израиля ввиду его малый размеров, сбежали и евреи, и арабы. Можно обойтись в этом случае и без десионизации и перегона в Израиль всех иранских танков. Через 20 лет после применения тактического ядерного оружия, уничтожающего в радиусе 1,5-2 км все живое, Корпус стражи исламской революции сам будет решать, кто может жить у границы Персидской империи с Египтом в зонах чистых от радиации.

Вторжение российских войск в Украину 24 февраля сильно приблизило власти Ирана к реализации такого плана, так как Москва дозревает до того, чтобы передать Тегерану такие ядерные заряды и избавить его от мороки с производством собственного атомного оружия. Москва не заинтересована в том, чтобы Иран его производил, так как Персидская империя плохо прогнозируема в своих стремлениях к захватам территорий. Может что-то не поделить с российской, прецеденты были. Москве удобней дать Ирану готовое оружие и прикрыть это разговорами о его ядерной программе, держать которую под своим контролем она стремится не меньше Израиля. Поэтому Москва не возражает, когда Израиль наносит удары по войскам Ирана у своей границы, и возмущается из-за этого только Асад.

До 24 февраля Москву не меньше, чем Израиль, напрягало появление Персидской империи с ядерным оружием у своих границ. Но приблизительно с начала июня позиция Москвы стала несколько меняться, в том числе и из-за появления у Украины оружия, которое нивелирует военную мощь РФ. Показательно, что с июня в Израиле тоже стали категорично заявлять: у Ирана точно есть ядерное оружие и с этим надо срочно что-то делать. Причина – в Кремле понимают, что проиграют войну Украине, пусть не через неделю, а через месяц или полгода, и начинают склоняться к тому, чтобы дать Ирану одну-две ядерные бомб, чтобы он ударил по Израилю и не только переключил внимание на себя, но и по возможности спровоцировал большую войну в Восточном Средиземноморье. Не факт, что из-за одной атомной бомбы, упавшей на Израиль, все сразу начнут бомбить чем ни попадя Иран, но общая ситуация точно изменится. В Кремле это знают по своему опыту: прошло пять месяцев после объявления РФ войны Украине, а Москву еще не бомбят, хотя и утопили в Черном море.

Это одна из тех важных причин, которые заставили Байден срочно лететь на Ближний Восток, чтобы успокоить евреев и арабов обещанием военной помощи США, если стражи Персидской империи совсем разбушуются. Понять задачи, которые стоят перед Байденом в этом турне несложно, взглянув на график его встреч: с 13 по 15 июля он будет встречаться с правительствами Израиля и Палестинской автономии, а 16 июля прибудет в Саудовскую Аравию. Там, помимо переговоров с ее правительством о нефти, ему предстоит общая встреча с главами и других арабских государств: Бахрейна, Иордании, Ирака, Египта, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. Аналитики прогнозируют: ее итогом может стать создание военного союза этих стран и Израиля для отражения экспансии Ирана.

Встреча Байдена с премьер-министром Израиля внешне прошла без сенсаций, но они есть. Сложные переговоры с кронпринцем Мухаммедом бен Сальманом прошли тоже успешно. Президент настаивал, что убийство журналиста, критикующего правительство – это плохо, и критика всем нужна. Кронпринц с ним согласился и заверил, что не отдавал приказ убивать Джамаля Хашогги и что виновные наказаны. В итоге кронпринц согласился за два месяца увеличить на 50% добычу нефти, а президент вывести с острова Тиран у южной оконечности Синайского полуострова военнослужащих США из миссии ООН. Там они 50 лет наблюдали, чтобы Египет и Израиль не воевали друг с другом. Египет еще в 2017 г. согласился передать этот необитаемый остров Саудовской Аравии, что вскоре де-факто и произойдет. Саудиты планируют построить через остров мост в Египет, чтобы не ездить туда через Израиль. Но мост, возможно, и не понадобится, так как кронпринц решил установить авиасообщение с Израилем, и может откроет автосообщение с ним через Иорданию. Так что, агенты РФ в Израиле зря жалуются, что ему от визита Байдена нет профита.

Заверения Байдена, что Иран вряд ли будет бросаться атомной бомбой тоже имеет свои основания. Иран единственное государство, которое уже прямо выиграло от нападения РФ на Украину и по многим позициям. Прежде всего в имидже. Сейчас Иран на фоне злодеяний РФ выглядит почти белым и пушистым котиком, играющим всего лишь одной атомной бомбой, которой у него, похоже, нет. Иран, как и все добытчики нефти, выиграл от роста цен на нее до $100 и от перепродажи нефти из РФ по своим каналам. Если будет введен потолок на нефть из РФ в $40, то Иран еще больше заработает на ее перепродаже.

Географически Иран и Турция – это сейчас два "окна" для РФ в мир, даже без учета того, что Казахстан начинает аккуратно прикрывать для нее "окно" в Центральную Азию и Китай. Грузинская "форточка" для контрабанды из РФ и в РФ слишком узкая и с закоулками, чтобы с ними конкурировать. В РФ могут и дальше рекламировать торговый путь по Ледовитому океану, чем Московия занимается со времен покорения Сибири, но за 500 лет желающих им стабильно пользовать не нашлось. О Транссибирской магистрали можно сказать лишь то, что ее пропускная способность слишком ограниченная, и еще несколько рейдов на нее амурских, сибирских или бурятских партизан и о ней можно забыть. Будет работать исключительно в интересах зауральских государств. Если отношения Турции с РФ кардинально ухудшатся, то Иран станет единственным "окном" и монополистом на контрабанду с ней.

Все это не секрет для Тегерана и там мечтают, чтобы эта война продолжалась как можно дольше. Более того, чем больше РФ будет погружаться в пучину санкций, тем больше будут доходы Ирана, поэтому не целесообразно спешить с ядерным ударом по Израилю. Военные проблемы уже заставили РФ просить у Ирана дроны и он их ей с удовольствием продаст за доллары, евро и золото, которые ему тоже актуальны. На публике Москва и Тегеран будут говорить, что ведут расчет в рублях и риалах. Но Тегеран не видит для себя пользы ни в быстрой победе Украины, ни РФ. Может продать их и Украине, если его об этом официально попросить. У Ирана своя игра в долгую с РФ, и он опасается сделать в ней неверный ход. На этом и строится уверенность Байдена в том, что Иран не буде спешить с ядерным ударом по Израилю даже если Москва решится дать ему пару бомб и попросит об этом. Украина своим сопротивлением агрессии РФ непроизвольно отдаляет встречу арабов и евреев с Персидской империей. Если РФ захватит Украину, то персы могут захватить Бахрейн, Кувейт, Катар и Ирак, а затем дойти до Средиземного моря, не оглядываясь ни на кого.

В этом контексте визит в Тегеран посланника от Лукашенко серьезно диктатору не поможет. Возить и продавать калийные удобрения через Иран, конечно, можно, но неизвестно, выйдет ли Лукашенко на таких операциях хотя бы в "ноль". Тем более, что проводить их придется с ведома "старшего брата". Лукашенко, в отличие от Путина, уже довоевался до разорения. РФ еще до лукашенковской стадии не довоевалась, но 19 июля тоже шлет путина на поклон в Тегеран. Говорить он там будет не только о дронах и контрабанде, но и о большой войне по переделу мира.

Сергей Климовский, obozrevatel.com

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».