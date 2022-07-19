В Египте нашли почетную гробницу командира «иностранного легиона» 19.07.2022, 8:21

Раскопки проводили чешские ученые.

В археологическом районе Абу-Сир, что в Египте, чешская миссия занималась раскопками. Им удалось отыскать когда-то невероятно богатую гробницу, которая принадлежала высокопоставленному чиновнику Вахибре-мери-Нейт. Именно он являлся «командиром иностранных солдат». Информация о сделанном археологической миссией Чешского института египтологии открытии появилась на официальном сайте Министерства туризма и древностей Египта.

По предварительному анализу гробница была построена во времена конца XXVI — начала XXVII династий. Возраст захоронения может быть больше, чем 2500 лет. Доктор Мустафа Вазири рассказал о том, что основной колодец гробницы, которую им удалось найти, имел глубину около 6 метров. Его размер – 14х14 метров.

Колодец захоронения был поделен на несколько частей с помощью перемычек, которые были вырублены непосредственно в скальной породе. В центре главного колодца находился еще один, несколько меньше, но более глубокий. Ученые установили, что второй колодец выступает в качестве погребальной шахты.

На самом дне колодца на глубине 16 метров археологи отыскали двойной саркофаг под слоем песка. На нем присутствовали незначительные повреждения. На поверхности внутреннего саркофага из базальта находились тексты из «Книги Мертых», которые описывали то, как воскресает умерший и затем начинает путешествовать по загробному миру.

Археологи очень разочаровались когда открыли внутренний саркофаг, ведь внутри были только два амулета в форме скарабея. Кроме того, удалось найти 402 ушабти – статуэтки небольшого размера из фаянса. На одном из обнаруженных сосудов также были написаны заклинания из «Книги Мертых», предназначенные для защиты умершего. Специалисты отметили, что данная гробница была сказочно богатой, но ее разграбили. Сделали это примерно в 4-5 столетиях нашей эры.

Вахибре-мери-Нейт имел очень высокое социальное положение. Скорее всего, он находился в близком окружении фараона, ведь был командующим иностранных солдат. Его статус был настолько высоким из-за того, что в Древнем Египте набирались на службу наемники, которые слушались исключительно своего командира и больше никого.

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