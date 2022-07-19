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На территории ЗАЭС произошло событие, в результате которого оккупантов стало намного меньше

  • 19.07.2022, 8:39
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На территории ЗАЭС произошло событие, в результате которого оккупантов стало намного меньше

Мэр Энергодара озвучил интересные факты.

В результате инцидента, который произошел на территории Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области, среди российских оккупантов есть погибшие и раненые. Об этом сообщил 18 июля в Telegrаm мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Сегодня Энергодар всколыхнула новость о том, что на территории временно оккупированной Запорожской АЭС произошло событие, в результате которого рашистов немного стало меньше физически", – написал он.

Мэр Энергодара отметил, что о произошедшем на ЗАЭС "много домыслов", и озвучил "только факты".

"Во второй половине дня в городскую больницу срочно доставлены девять военных страны-террориста с ранениями разной степени тяжести. Некоторые лечатся амбулаторно, некоторые госпитализированы в стационар. Один из них в тяжелом состоянии – в реанимацию. Также есть и погибшие, но назвать их точное количество пока мы не можем. Как и не будем додумывать, что же стало причиной одновременного "прореживания" рядов оккупантов на объекте, который они якобы тщательно "охраняют". Об этом, думаю, позже скажут компетентные службы", – объяснил Орлов.

По его словам, "орки испугались настолько, что в панике бегали по территории станции, на длительное время заблокировали на предприятии сразу две смены оперативного персонала, которые должны были менять друг друга", но в конце концов отпустили людей.

"Оккупанты же продолжают искать врагов. И, возможно, начинают отдавать себе отчет, что циничные обстрелы соседних населенных пунктов, которые ведутся ими с территории атомной станции, не пройдут для них бесследно", – отметил Орлов.

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