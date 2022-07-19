Офис, прощай: как белорусы уезжают на острова и работают в удовольствие 19.07.2022, 8:45

Все большее число специалистов выбирает жизнь без начальства.

Уход из офисов, массовый фриланс и интерес к метавселенным — это далеко не все тренды, которые подарил нам ковид за последние два года.

Журналисты onliner.by разбирались, как пандемия поменяла отношение людей к труду и какие новшества привнесла на рынок. Спойлер: хорошего, если говорить о глобальных тенденциях, достаточно.

«Я воспринимаю это как долговременное путешествие»

На автотракторном факультете БНТУ Антон не доучился. На третьем курсе работал в баре то официантом, то барменом, университет забросил, его отчислили. Антон подумал, что это не совсем честно, через полгода восстановился, отучился еще один семестр и потом сам забрал документы.

Молодой человек работал в разных заведениях Минска на протяжении шести лет. Свое будущее видел в сфере гостеприимства, хотелось расти в должности. Деньги это дело приносило — на тот момент около $1000.

— Мне нравилось заводить новые знакомства, общаться с людьми, узнавать что-то интересное для себя. По сравнению с зарплатой, которая светила мне после университета, это было вау, — вспоминает Антон. — График я мог выбрать под себя: к примеру, неделю работаю без выходных, потом неделю отдыхаю. Это очень удобно по сравнению с офисной работой.

Со временем парень перестал высыпаться, нестабильный график сказывался на здоровье. Из-за этого он редко виделся с девушкой, было сложно спланировать даже вылазку на выходные, не говоря про отпуск.

Когда во время пандемии заработки в сфере гостеприимства сильно упали, стало очевидно: надо что-то менять в жизни и искать более стабильную работу. Девушка подсказала Антону сходить на курсы тестировщиков (она сама работает в этой должности).

— Я не прогадал. Работать тестировщиком мне нравится. Мы следим за качеством продукта, насколько удобно будет им пользоваться, насколько то, что сделали разработчики, соответствует тому, что было придумано, работает ли это без ошибок. Кстати, с восьмичасовым рабочим днем я стал высыпаться, лучше себя чувствую, поправилось здоровье.

В конце февраля Антон вместе с девушкой переехали в Грузию. Они давно мечтали попутешествовать и пожить в другой стране. Это был самый простой вариант, куда полететь из Беларуси. Да и в целом страна привлекает своим климатом, достопримечательностями и культурой. В дальнейшем пара планирует поездить по странам Западной Европы.

— За три месяца, когда я нахожусь вне дома, получаю удовольствие. Это, грубо говоря, туризм, только на более продолжительный срок. Я воспринимаю это как долговременное путешествие. Днем работаем, вечером отдыхаем, по выходным выбираемся за город и изучаем грузинские регионы. Вообще, хочется сравнить качество жизни в разных странах, а потом вернуться домой и работать уже оттуда.

Антон точно знает, что никогда больше не вернется к ночной работе из последних сил. Ему и дальше хочется развиваться в IT-сфере, возможно, со временем больше окунуться в менеджмент.

«Я уже давно сама себе начальница»

Марина из Минска еще со студенческой скамьи для себя решила: работать в офисе с девяти до шести пять дней в неделю — это не про нее. 26-летняя девушка считает, что намного удобнее иметь удаленную занятость сразу в нескольких проектах. Выполнил работу — получил деньги, и никто ни к чему тебя больше не обязывает.

И ей есть c чем сравнить. Как и многие студенты, она подрабатывала с первого курса университета. Первый опыт получила в маркетинговом агентстве, где была промоутером и организовывала ивенты. Окончив журфак БГУ, девушка устроилась помощником продюсера на RU.TV, была маркетологом в частной компании. Потом у нее появился свой интернет-магазин.

От звонка до звонка в офисе она проработала всего два месяца за все время. Помимо основной работы, у Марины было еще три своих проекта. В конце каждого месяца она подсчитывала доходы: откуда получила и сколько. Оказалось, работать на себя намного выгоднее, это отнимает гораздо меньше времени, чем сидеть в четырех стенах на «ставке».

— Да, у меня был стабильный оклад. Но зачем он мне нужен, если это время можно использовать по-другому и зарабатывать намного больше, не будучи привязанной ни к офису, ни к начальнику, ни к коллегам? Я уже давно сама себе начальница и, если честно, не представляю себя в офисной работе.

В 2018 году Марина зарегистрировалась как ИП. Она продолжила организовывать праздники и подбирать персонал — тех же художников или аниматоров — на разные мероприятия. Девушка увлеклась диджеингом и стала выступать в минских клубах и барах.

— Я очень люблю музыку, танцы и красивые наряды, а здесь все это объединилось. С 2020 года диджеинг и блогинг стали приносить мне основной доход. И поэтому мне кажется, что я уже два года как совсем не работаю. Опять же не всем подойдет ночной график. Для меня это очень комфортно. Днем я переделаю все свои дела, а вечером остается много сил на музыку.

Изначально на своем инстаграм-блоге Марина зарабатывать не планировала, просто публиковала красивые фотографии и делилась мыслями. В прошлом году попробовала разместить рекламу. Эти деньги не были постоянными — скорее приятный бонус к основному доходу.

— Я сильно удивлялась, когда несколько раз эта сумма превышала мой диджейский заработок, — признается Марина. — Сейчас у меня нет цели зарабатывать на инстаграме. Но блог отлично работает в совокупности с диджеингом, стало намного легче находить заказчиков.

В январе 2022 года Марина полетела на Шри-Ланку отдохнуть — и не вернулась. Работа нашла девушку и там: ее стали приглашать на вечеринки как диджея. Марина подумала: почему бы не остаться там на некоторое время и не поэкспериментировать?

В апреле, когда на острове начался внутренний кризис, перед Мариной встал выбор: куда уезжать? В Минске холодно, решила лететь на Бали. На новом острове найти заработок оказалось труднее: необходимо специальное разрешение, которое стоит $2000 на полгода.

— Мне в кайф такой кочевой образ жизни. Оказалось, так можно было жить все время, а я об этом даже не знала. Мне это подходит, я не чувствую себя вне дома — наоборот, на островах собираются очень интересные люди: фрилансеры, программисты, стартаперы. Здесь большая концентрация сильных людей, важно этим подпитываться и вливаться в такую среду.

«Разъездной образ жизни — хорошая возможность посмотреть мир»

Дарья поступила на факультет менеджмента экономического университета на платное отделение, а на втором курсе перевелась на заочку. Девушку коробила суть: сама совершеннолетняя, живет у родителей за их счет, при этом они еще и за обучение платят.

В 18 она устроилась продавцом в ретейл мобильной техники. Через пару месяцев сняла квартиру и уехала от родителей. Полтора года спустя перешла на офисную работу к дистрибьютору той же техники менеджером, потом больше трех лет работала аналитиком в крупном ретейле. В марте 2020 года впервые столкнулась с удаленкой из-за пандемии.

— Офисная работа мало чем отличается от удаленки, помимо того, что ты делаешь свою работу дома или еще в каком-то месте. Саму работу никто не отменял, — подчеркивает 27-летняя девушка. — Круто, что не нужно тратить много времени на ранний подъем, сборы и дорогу до работы. Можно дольше поспать, чему я безумно рада. Со временем я поняла, что в офисе много времени и энергии уходит на общение с коллегами. Условно, один чих — и меня может унести на 15 минут. В офисе уже в шесть вечера нет энергии, и хочется поскорее домой смотреть сериалы. После работы дома, наоборот, к вечеру полно сил и энергии, хочется куда-то идти и что-то делать. Мне комфортнее работать дома с возможностью выхода в офис один-два раза в неделю. За счет этого я более продуктивна.

О переобучении Дарья размышляла года три и только в феврале 2021-го решилась записаться на полугодовые айтишные курсы. Девушку всегда интересовала сфера технологий, да и выбирала она профессию, которая насовсем отвяжет ее от офиса, определенного места жительства и страны.

Уже через полгода девушка уволилась с работы, месяц отдохнула и начала искать работу в IT. Через месяц нашла стажировку с последующим трудоустройством. Сейчас Дарья работает фронт-энд-разработчиком и занимается интерфейсами. Опыт — полгода, но девушка чувствует себя в новой сфере достаточно комфортно. Она довольна тем, сколько зарабатывает, и стремится к окончанию года своей карьеры в IT вырасти до $1000.

— Мы с мужем всегда хотели позимовать где-нибудь в теплой стране. 14 февраля улетели в Таиланд, прожили там три месяца. Это не было похоже на отпуск — обычная работа, только с улучшенными условиями в виде солнца, бассейна на крыше, свежих фруктов и путешествий в красивые места на выходные. Восьмичасовой рабочий день никто не отменял. А если закончатся свои задачи, то можно взять из общих.

Сейчас Дарья в Грузии, следующей точкой на карте станет Польша. Там пара планирует остаться на продолжительное время. Компания Даши как раз открыла там офис, и у девушки есть возможность легализоваться. В ближайшее время возвращаться домой пара не планирует.

— Такой разъездной образ жизни — хорошая возможность посмотреть мир. Главное, чтобы работа позволяла, заработок, время и энергия. Так за год можно сменить несколько стран. Мне кажется, баланс работы и личной жизни очень важен. Для меня было важным понять, что работа — это не единственное и не самое важное, что есть в жизни. А деньги — это всего лишь средство для обеспечения жизни, не более. Я не приравниваю их к достижениям и глобальным целям.

«Нет худа без добра»

Уход на удаленку и отказ от работы в офисе — все еще один из главных трендов на рынке труда.

— Во времена пандемии на удаленку перешли едва ли не 90% компаний. Люди обрадовались, что офисы переместились домой, — говорит Светлана Коростелева, директор кадрового агентства «Квадрат», эксперт с 26-летним опытом работы в сфере подбора кадров. — Сотрудники сполна хлебнули ковида, а потом многие решили вернуться обратно в офисы. Обычное дело: девушкам нужно где-то выгуливать новые платья и туфли, а парням — знакомиться с теми же девушками. В общем, всем нам не хватало корпоративного общения. Удобным форматом для многих компаний стал комбинированный рабочий день с гибким графиком: 50% рабочего времени в офисе, 50% дома. Практика показывает, что это идеальное сочетание.

От ковида пострадали владельцы коммерческой недвижимости, а выиграли компании, которые отказались от аренды. У них появились дополнительные возможности для развития. Позитивных моментов, как ни крути, больше.

К примеру, сотрудники сэкономили на топливе для авто и общественном транспорте. Ковид подарил людям по полтора-два часа свободного времени, которые раньше они тратили на дорогу до работы и обратно, а сейчас могут сэкономить для семьи или себя.

Светлана Коростелева отмечает, что производительность труда сотрудников выросла, так как люди стали работать на результат, а не просто отсиживать свои часы в офисе:

— Я считаю, что нет худа без добра. Благодаря ковиду люди научились жить и работать по-другому, они стали более свободными и раскрепощенными, рассмотрели новые возможности. Многие научились зарабатывать онлайн, а со временем стали одновременно путешествовать и работать удаленно. Такая кочевая жизнь стала чем-то обыденным и в то же время очень интересным.

Огромный толчок в развитии получили цифровые технологии, в особенности сервисы для онлайн-общения типа Zoom, Teams и многие другие. Рывок наблюдается в диджитал-маркетинге.

— Еще один тренд — уход в криптовалюту и метавселенные. Люди выполняют какую-то работу и получают оплату виртуальными деньгами, а потом превращают их в реальные. Продвинутая часть нашего трудоспособного населения видит в этом смысл и смело экспериментирует, хотя для многих это космос.

«Фрилансеров будет больше»

Во второй половине прошлого года в Китае зародилось новое движение под названием танг-пинг, что в переводе означает «лежать лежнем». Коронавирус заставил людей по-другому взглянуть на работу: их перестала мотивировать зарплата, захотелось самореализации.

— Я предполагаю, что не работать — это не означает не заниматься совсем ничем. Скорее всего, это массовый уход во фриланс, нежелание оставаться в найме либо работа параллельно на несколько компаний в разных проектах, — комментирует Светлана Коростелева. — К слову, во время кризисов происходит самый большой рост доходов. Конечно, не у всех, а у мотивированных и решительных людей, способных оказывать какие-либо услуги или производить товар самостоятельно. Люди, зависимые от своего работодателя, — совершенно другая категория специалистов. И вот сейчас мы наблюдаем разделение между людьми, которые способны увидеть плюсы и перспективу в любой ситуации, и тех, кто растерян. Последние проиграли.

Айтишники, топ-менеджеры, маркетологи воспользовались ситуацией себе на благо. Кто-то переехал, начал развиваться дальше. Рядовые бухгалтеры, юристы, уборщицы, огромная масса простых людей — пострадали. Но мне кажется, что и для них такие кардинальные перемены на рынке труда могут стать ступенькой в новую жизнь. Возможностей для освоения навыков и самореализации сейчас хватает.

Эксперт считает, что на белорусском рынке труда найти стабильную, пускай и без высокой оплаты работу достаточно легко. Если человек ищет «возможность зарабатывать», то проблем не будет. Если нужны цифры и перспективы, история абсолютно другая.

— Я думаю, еще больше людей захотят во фриланс. У нас законный фриланс — это регистрация ИП, ремесленничество и самозанятость, когда человек платит налоги и спит спокойно. Но здесь есть пару нюансов. В Минске до сих пор приостановлена регистрация ИП — это раз. А второе — изменения в налоговом законодательстве. Для меня, как для ИП, налог повысился с 5 до 16% — больше чем в три раза, и это очень существенно.

Я часто общаюсь с кандидатами и слышу такое мнение: хорошо бы зарегистрировать ИП где-нибудь в Казахстане, Армении или Грузии, где меньше налоги. Такая сложная схема на практике может оказаться эффективнее. Тем не менее фриланс все равно будет развиваться.

Характерная черта для нынешнего периода — это отложенный спрос. Что это значит? Замороженная вакансия есть, работодатели продолжают подбирать подходящих кандидатов, но предложения они не делают, а переходят в позицию ожидания.

— Я не рекомендую уходить из найма сейчас, если нынешний работодатель достаточно стабилен, интересен и перспективен. Лучше развивать что-то свое и переходить во фриланс постепенно, уделяя этому по паре часов ежедневно на старте. Как и везде, во фрилансе есть свои риски, которые нужно учитывать. Нужно обладать определенными способностями, чтобы идти туда.

Кстати, во фрилансе тоже наблюдается интересная тенденция. Некоторые люди устают от постоянного поиска заказчиков и пытаются вернуться на постоянную работу, особенно если видят, что в найме им могут заплатить столько же или даже больше. Каждый случай индивидуален.

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