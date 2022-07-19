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Военный эксперт оценил вероятность удара по военным базам РФ в Крыму

  • 19.07.2022, 8:49
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Военный эксперт оценил вероятность удара по военным базам РФ в Крыму

Ответит ли Кремль?

Россия не будет наносить ядерные удары по территории Украины, даже если ВСУ будут обстреливать военные базы оккупантов в анексованому Крыму. Путин на это просто не решится. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Именно в Крыму находится большая часть российского оружия, которое впоследствии оказывается на фронте.

"Военные базы в Крыму выполняют роль перевалочных баз, ремонтно-восстановительных баз, а также центров подготовки и формирования резерва. Поэтому Украине обязательно нужно наносить удары по военным базам в Крыму", - сказал Олег Жданов.

Он убежден, что угрозы Москвы о ядерной атаке являются лишь политическим запугиванием.

"Во-первых, делать с территории, которую ты хочешь завоевать, ядерную помойку, которую нельзя будет использовать, как минимум, три-четыре десятка лет, это крайне нелогично. Во-вторых, Украина - сопредельная территория, и, если Россия нанесет по украинской территории ядерный удар, то где выпадет радиоактивный дождь – предсказать никто не может", - добавил Жданов.

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