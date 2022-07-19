Путин начал игру, в которую можно играть только один раз Сергей Фурса, «Новое время»

19.07.2022, 8:54

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Наверное, это и есть та самая «загадочная русская душа».

Россия еще больше прикручивает газ Европе.

Говорит, у них форс-мажор. Это в принципе давно известно, что у них там с головой форс-мажор. Поэтому Европа готовится к полному отключению.

По расчетам ЕС, отключение газоснабжения может уменьшить ВВП Еврозоны на 1,5% в случае самого худшего сценария во время самой холодной зимы. Это их официальный прогноз — на 1,5%. Официальный худший прогноз бюрократов, обычно перестраховывающихся по полной.

То есть если по обычному сценарию ВВП ЕС рос бы на 2,2%, то в случае суперрадикальных действий России на газовом рынке ВВП ЕС может вырасти на 0,7%. Но все равно вырасти.

Поэтому очень радуют все эти потуги Лаврова-Медведева-Патрушева и других безумных кремлевских, которые угрожают Европе, в том числе — экономическим коллапсом. Этакая форма импотенции. При том, что падение ВВП России будет на порядок больше, а перспективы на порядок хуже.

И да, это та игра, в которую можно играть только один раз. Потому что со следующего года ЕС переориентируется. И найдет другие источники или поставки газа, или энергии. А вот Газпром свой газ сможет только сжигать, потому что нет инфраструктуры, куда его девать. То есть газовые доходы от экспорта почти обнулятся, оставив только скудный денежный поток из Китая, который получит почти бесплатный газ от продавца, которому некуда еще продать. Да и сможет купить мизер по сравнению с рынком Европы. И это все навсегда. По крайней мере, пока жив Путин. Большой стратег.

Советский союз, даже находясь под определенными санкциями, даже имея идеологическое противостояние с НАТО, всегда оставался надежным поставщиком газа. Потому что, похоже, у кремлевских коммунистов было больше клепок в голове, чем у кремлевских кадебистов.

Сначала Путин вел газовые войны с Украиной. И Украина сократила импорт газа в пять раз, полностью остановив любые покупки непосредственно у Газпрома. Сейчас Путин начал ту же историю с целым ЕС. С заранее известным результатом. Гений. Кремлевский гений из бункера.

Остаются только нефтяные доходы. Но вот беда, если экономика Европы будет падать и это будет угрожать рецессией, упадут цены и на нефть. А Россия уже продает свою нефть дешевле, чем это делала до 24 февраля. И представляет меньшие объемы. А дальше — больше. Ибо не зря ездил Байден на Ближний Восток. Просто так он не летал бы к принцу, который любит распиливать людей, ставя себя под удар общества в Вашингтоне. За такое он должен что-то получить. И это нечто должно быть выражено в процентах к увеличению добычи, как самой Саудовской Аравии, так и ОПЕК. Да и разговоры об ограничении цены на российскую нефть не утихают.

Доля же нефтегазовых доходов в бюджете России при этом увеличилась вдвое этого года. Ну, потому что импортных пошлин больше не собирается, потому что как-то импорта не стало. Да и потребление, а значит и налоги на него, в России падают. Ну, потому что не должен народ-бурундук активно ходить в магазины. В православном Иране так не принято. Таким образом, Россия, делая больно кому-то, той же Европе, в любом случае наносит себе на порядок более болезненный удар. Но, наверняка, это и есть та самая загадочная русская душа.

Сергей Фурса, «Новое время»

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