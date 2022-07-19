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Как будут выглядеть новые микрорайоны на месте бывшего военного городка на западе Минска

  • 19.07.2022, 9:02
Как будут выглядеть новые микрорайоны на месте бывшего военного городка на западе Минска

Закрытая территория и дворы без машин.

На месте бывшего военного городка в западной части Минска во второй половине 2023 года начнется строительство новых многоэтажек. На территории в границах улиц М. Лынькова — П. Глебки — проезда Масюковщина появятся два жилых микрорайона — «Масюковщина-3» и «Масюковщина-4», сообщает агентство «Минск Новости».

Масюковщина-4

В Масюковщине-4 будет четыре жилых дома, два из которых 4-секционные угловые разновысотные от 5 до 10 этажей. Еще два дома — 3-секционные высотой от 5 до 9 этажей. Здания возведут в конструкциях «МАПИД». Общая площадь микрорайона — 45 тысяч м2, это примерно 416 квартир. Дома будут сгруппированы по два. Дворы будут без транспорта, так как плоскостные парковки разместятся снаружи квартала. Выходы из подъездов будут на обе стороны: во двор и к парковкам.

По словам заместителя директора УКС Фрунзенского района Кристины Палыко, дворовая территория будет закрытой, входы в дома будут без дополнительных ступенек, на фасадах будут использованы натуральные природные оттенки.

Масюковщина-3

Микрорайон будет большой — 18 домов, в основном многосекционные разной высотности (в 7−16 этажей). Также возведут пять 19-этажных столбиков. Здания запланированы в разных конструкциях: от «МАПИД» и Минского домостроительного комбината. Общая площадь жилья — 218 тысяч м2, или 3100 квартир.

Здесь также намечены закрытые дворы, плоскостные стоянки вынесены за их пределы. К двум группам высоток предусмотрены подземные парковки на 200 мест каждая.

— Этот микрорайон внешне будет отличаться по цветовой гамме, на фасадах домов — более яркие акценты с применением различных фактур, задумано особое остекление, — говорит Кристина Палыко. — Особое внимание в закрытой дворовой территории уделяем озеленению и малым архитектурным формам, они будут в индивидуальном исполнении и придадут застройке современный вид.

Также запроектированы три садика и две школы с общей спортивной зоной.

Когда старт

Сейчас идет подготовка инженерно-транспортной инфраструктуры для будущей застройки.

На дороги и магистральные сети потребуется около 70 млн рублей, пояснили в Управлении капитального строительства Фрунзенского района.

— Для транспортного обслуживания и создания инженерной инфраструктуры проектируемых жилых кварталов и существующей застройки мы уже приступили к строительству ул. Проектируемой № 4, которая свяжет ул. Чичурина с ул. Проектируемой № 1. Планируем в ближайшее время начать работы на главной улице будущих микрорайонов (Проектируемая № 1) — это продолжение ул. Ольшевского до ул. В. Голубка протяженностью 1,36 км, — рассказала директор УКС Фрунзенского района Зоя Стороженко. — В следующем году выходим на строительство распределительных инженерных сетей в Масюковщине-4, в планах во второй половине 2023-го приступить и к возведению жилья.

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