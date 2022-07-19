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ISW: Славянск не в приоритете, Шойгу определил другое направление для наступления

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  • 19.07.2022, 9:11
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ISW: Славянск не в приоритете, Шойгу определил другое направление для наступления

Оккупанты сосредоточили силы на двух городах в Украине.

На текущем этапе войны российские оккупанты сосредоточатся на захвате Северска и Бахмута. Кремль не будет отдавать приоритет захвату Славянска, считают аналитики Института изучения войны.

Эту оценку ISW подтверждает встреча министра обороны России Сергея Шойгу с командующим Восточной группой войск генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым 18 июля.

Минобороны России объявило, что Шойгу проинспектировал Восточную группу и поручил Мурадову уделить первостепенное внимание уничтожению украинских ракет большой дальности и артиллерийских систем.

Войска Мурадова действуют на направлении Изюм - Славянск якобы с целью окончательного захвата самого Славянска. При этом Шойгу не давал указаний Мурадову отдавать приоритет захвату территории на этом направлении.

Эксперты Института изучения войны впервые обнаружили прямое упоминание о восточной группировке войск, действовавшей в Украине на этом этапе войны. Ранее сообщалось, что в захвате Луганской области участвовали Центральная и Южная группы войск под командованием генерал-полковника Александра Лапина и генерала армии Сергея Суровикина.

Восточная группировка войск, вероятно, состоит из подразделений Восточного военного округа России, действовавших на Изюмском направлении в Харьковской области.

У Мурадова более низкий ранг, чем у Лапина и Суровикина, что позволяет предположить, что Кремль считает Изюмско-Славянский район менее приоритетным, чем захват территории в Донецкой области в рамках более широкой кампании на Донбассе.

Кремль, вероятно, направляет военные ресурсы и высокопоставленное руководство на локальные успехи вокруг Северска и Бахмута, несмотря на более ранние призывы Шойгу к интенсификации наступательных операций по всем направлениям наступления.

ISW пишет, что до сих пор непонятно, контролирует ли Мурадов непосредственно операции вокруг Харькова.

Сообщается, что российские войска совершили серию наземных атак к востоку от Северска и к югу от Бахмута, активизировали наступление на Авдеевку и совершили ограниченные наземные штурмы на линии фронта Донецк - Авдеевка.

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