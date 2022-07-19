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Минский таксист удивил налоговую отчетом о дневной выручке

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  • 19.07.2022, 9:14
  • 13,222
Минский таксист удивил налоговую отчетом о дневной выручке

«Случайность? Не думаем!», – ответили налоговики.

По данным управления оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Минску, индивидуальный предприниматель К. из города Минска занимается перевозкой пассажиров. Таксометр у него есть, "Геомер-122, даже банковский терминал в наличии, но последний раз, по данным АИС ККО, выручка у предпринимателя фиксировалась ровно месяц назад – 18.06.2022, да и то всего лишь 20 рублей, пишет abw.by.

"Случайность? Не думаем! – отмечает далее налоговое управление. – С начала года выручка предпринимателя К. от перевозки пассажиров составила 2436,01 руб., или в среднем 12,2 руб./день. Вот на эти деньги он и живет: машину заправляет и обслуживает, продукты себе покупает, сигареты. Чем не сказка?"

Что будет дальше? В управлении сообщили:

"В ближайшее время районная инспекция пригласит этого сказочника в гости – пусть он свою сказку напишет собственноручно, а мы ему потом "гонорар" выпишем".

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