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На границе с Украиной увеличивается количество признаков, означающих, что Лукашенко готов вступить в войну

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  • 19.07.2022, 9:18
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На границе с Украиной увеличивается количество признаков, означающих, что Лукашенко готов вступить в войну

В районе Пинск-Иваново-Дрогичин — много подозрительных «телодвижений».

На границе с Украиной увеличивается количество признаков, означающих, что хунта готова вступить в войну.

«Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в районе Пинск-Иваново-Дрогичин. Сейчас там много подозрительных телодвижений», — пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Вот одно из них. Несколько камер на дорогах Брестской области в течение вчера и сегодня вдруг вместо дороги начали показывать небо. С одной стороны, возможно, что таким образом хунта пытается Украине подсказать, «откуда готовится нападение». Но если шутки отбросить в сторону, то скорее речь о другой тактике.

«На карте мы нанесли две такие камеры», — сообщает «Ник и Майк».

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