На границе с Украиной увеличивается количество признаков, означающих, что Лукашенко готов вступить в войну

На границе с Украиной увеличивается количество признаков, означающих, что Лукашенко готов вступить в войну6
- 19.07.2022, 9:18
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В районе Пинск-Иваново-Дрогичин — много подозрительных «телодвижений».
На границе с Украиной увеличивается количество признаков, означающих, что хунта готова вступить в войну.
«Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в районе Пинск-Иваново-Дрогичин. Сейчас там много подозрительных телодвижений», — пишет телеграм-канал «Ник и Майк».
Вот одно из них. Несколько камер на дорогах Брестской области в течение вчера и сегодня вдруг вместо дороги начали показывать небо. С одной стороны, возможно, что таким образом хунта пытается Украине подсказать, «откуда готовится нападение». Но если шутки отбросить в сторону, то скорее речь о другой тактике.
«На карте мы нанесли две такие камеры», — сообщает «Ник и Майк».