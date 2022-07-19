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Производитель Bayrarktar заявил, что никогда не продаст боевые дроны России

  • 19.07.2022, 9:20
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Производитель Bayrarktar заявил, что никогда не продаст боевые дроны России

У Турции и Украины есть стратегический уровень отношений, особенно в оборонной отрасли.

Исполнительный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар заявил, что никогда не разрешит продажу беспилотников Bayraktar России и поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость.

Об этом сообщает CNN.

Он отметил, что у Турции и Украины есть стратегический уровень отношений, особенно в аэрокосмической и оборонной отрасли.

"Речь идет о годах усилий. Турция поддерживает Украину боевыми беспилотниками, мы также закупаем у Украины турбинные двигатели для беспилотников. Мы построили отношения с Украиной так, что дает преимущества обеим странам", - отметил он.

На вопрос о теоретической возможности поставки Bayraktar России Байрактар ответил отрицательно.

"Мы не делали такого и не обеспечивали их. Мы также никогда не сделаем этого. Потому что мы поддерживаем Украину, поддерживаем ее суверенитет, фактически ее борьбу за свою независимость", - сказал он.

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