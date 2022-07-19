Независимый российский телеканал «Дождь» возобновил вещание 19.07.2022, 9:26

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Только теперь он не российский, а формально латвийский.

Независимый российский телеканал «Дождь» вечером 18 июля запустил первый эфир спустя четыре месяца – пока только в интернете. Телеканал прекращал вещание после 3 марта: из-за начала полномасштабной войны в Украине в России заблокировали ресурсы канала, а некоторые сотрудники вынуждены были уехать из-за угроз.

Как пишет «Дождь» в Twitter, возвращение к работе будет постепенным: сначала будут выходить новости и несколько авторских передач, затем контента станет больше, а осенью запустятся новые проекты. Редакция надеется восстановить сайт и мобильные программы.

Теперь канал стал формально латвийским: в Латвии открыли новую компанию (сохранив старую команду), получили европейскую лицензию на вещание. Студии на первом этапе будут работать в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже. В России же канал еще год назад назвали «иностранным агентом».

«Мы прекрасно понимаем все минусы и проблемы, связанные с работой из-за рубежа, но надеемся справиться с этим вызовом. Очень рассчитываем на активную помощь наших зрителей в поиске информации с мест событий», – пишет «Дождь».

Также телеканал отмечает, что четыре с половиной месяца, которые канал не работал, продолжалась «кровавая, бессмысленная война, которую руководство России ведет с Украиной», а «вместе с уничтожением украинских городов война уничтожает будущее России».

«Мы, как и десятки миллионов россиян, хотим, чтобы война закончилась, а Россия от катастрофы и разрушения вернулась на путь развития», – говорит редакция канала.

«Дождь» начал вещание летом 2010 года – сначала он задумывался как «телеканал для успешных людей», но быстро перешел к политическим новостям. Его не пустили в основные «общедоступные» пакеты телеканалов, в 2014 году от него отказалось большинство спутниковых и кабельных операторов. Канал перешел на распространение новостей через интернет по подписке, получил финансирование Евросоюза.

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