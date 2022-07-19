В Минске открылись школьные базары: сколько стоят комплекты для школьников? 1 19.07.2022, 9:38

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Стартовая цена шокирует.

Во всех районах столицы открылись школьные базары. Они будут работать в универмагах Минска по 10 сентября, сообщает агентство «Минск-Новости».

— ЦУМ, ГУМ и универмаг «Беларусь» предлагают покупателям разнообразную по цветовой гамме и фасонам одежду для девочек и мальчиков всех возрастных групп. В ассортименте более 220 моделей. Среди них сарафаны, блузки, сорочки, брюки и юбки, пиджаки и жилеты, костюмы и комплекты, — рассказала заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.

К школьному сезону в универмагах представлены около 70 моделей обуви для школьников.

Ориентировочная стоимость комплекта для школьников младших классов составляет от 308 до 1 125 рублей, а старшеклассников — от 330 до 1 366 рублей. В данную сумму входят одежда, обувь, галантерейные товары и школьные принадлежности.

Ориентировочная стоимость оптимального набора школьно-письменных и канцелярских принадлежностей для учащихся младших классов составляет от 69 до 175 рублей, для старшеклассников — от 76 до 251 рубля. Стоимость школьных ранцев и сумок варьируется от 40 до 238 рублей.

Для покупок в торговых объектах Минска можно использовать карты рассрочек.

— Многодетным семьям, и гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, в столичных универмагах постоянно предоставляются скидки 10%, — рассказала Надежда Лазаревич.

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