закрыть
19 июля 2022, вторник, 11:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске открылись школьные базары: сколько стоят комплекты для школьников?

1
  • 19.07.2022, 9:38
  • 2,880
В Минске открылись школьные базары: сколько стоят комплекты для школьников?

Стартовая цена шокирует.

Во всех районах столицы открылись школьные базары. Они будут работать в универмагах Минска по 10 сентября, сообщает агентство «Минск-Новости».

— ЦУМ, ГУМ и универмаг «Беларусь» предлагают покупателям разнообразную по цветовой гамме и фасонам одежду для девочек и мальчиков всех возрастных групп. В ассортименте более 220 моделей. Среди них сарафаны, блузки, сорочки, брюки и юбки, пиджаки и жилеты, костюмы и комплекты, — рассказала заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.

К школьному сезону в универмагах представлены около 70 моделей обуви для школьников.

Ориентировочная стоимость комплекта для школьников младших классов составляет от 308 до 1 125 рублей, а старшеклассников — от 330 до 1 366 рублей. В данную сумму входят одежда, обувь, галантерейные товары и школьные принадлежности.

Ориентировочная стоимость оптимального набора школьно-письменных и канцелярских принадлежностей для учащихся младших классов составляет от 69 до 175 рублей, для старшеклассников — от 76 до 251 рубля. Стоимость школьных ранцев и сумок варьируется от 40 до 238 рублей.

Для покупок в торговых объектах Минска можно использовать карты рассрочек.

— Многодетным семьям, и гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, в столичных универмагах постоянно предоставляются скидки 10%, — рассказала Надежда Лазаревич.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин