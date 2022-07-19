РФ бросает в «горячие точки» представителей нацменьшинств, зреет бунт

РФ бросает в «горячие точки» представителей нацменьшинств, зреет бунт7
- 19.07.2022, 9:49
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Российское командование отправляет в расход «неславянских» солдат.
Российское командование бросает военных неславянских национальностей в самые рискованные атаки. На фоне больших потерь среди них растет недовольство.
Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
Как сообщается, в связи с потерями продолжаются меры по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
"Растет недовольство действиями российского командования среди военнослужащих неславянских национальностей, которых без сожаления бросают в самые рискованные атаки на территории Украины", - говорится в сообщении.