Cломав шею, погиб один из начальников милиции Барановичей

Cломав шею, погиб один из начальников милиции Барановичей35
- 19.07.2022, 9:53
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Он был активным участником репрессий против мирных протестующих.
Как стало известно «Нашай Ніве», умер подполковник Алексей Гетьман — начальник отдела охраны правопорядка милиции общественной безопасности Барановичского ГОВД. Он сломал шею, прыгнув в воду, лежал парализованный и в итоге умер.
Гетьман был одним из главных исполнителей репрессий в Барановичах. Он сам и его подчиненные врали в судах, фабриковали административные и уголовные дела против жителей города.
Как стало известно «Нашай Ніве», Гетьман получил несовместимую с жизнью травму, нырнув и ударившись головой о дно.
Какое-то время он провел парализованный.