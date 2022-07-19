Cломав шею, погиб один из начальников милиции Барановичей 35 19.07.2022, 9:53

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Алексей Гетьман

Он был активным участником репрессий против мирных протестующих.

Как стало известно «Нашай Ніве», умер подполковник Алексей Гетьман — начальник отдела охраны правопорядка милиции общественной безопасности Барановичского ГОВД. Он сломал шею, прыгнув в воду, лежал парализованный и в итоге умер.

Гетьман был одним из главных исполнителей репрессий в Барановичах. Он сам и его подчиненные врали в судах, фабриковали административные и уголовные дела против жителей города.

Как стало известно «Нашай Ніве», Гетьман получил несовместимую с жизнью травму, нырнув и ударившись головой о дно.

Какое-то время он провел парализованный.

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