«Путин в коме» 2 Дмитрий Снегирев, «Главред»

19.07.2022, 10:09

6,514

Дмитрий Снегирев

Тема, что глава Кремля вскоре умрет, горячо обсуждается во многих странах мира.

"Путин в коме" - российская ИПСО: Кремль усиливает атаки на восточный фланг НАТО.

Тема, что глава Кремля вскоре умрет, уже долгие месяцы горячо обсуждается во многих странах мира. Стоит заметить, что спекуляции на тему о здоровье Путина имеют как политический, так и медицинский подтекст

Впрочем, слухи о смерти российского президента слишком преувеличены.

Слухи о какой-то смертельной болезни Путина, о поиске преемника - это элементы информационно-психологических операций (ИПСО). Их цель – отвлечение внимания от основной темы – войны в Украине. Внимание стран Запада, западных разведок, таким образом переключается с театра боевых действий в другую – абстрактную тему.

Создается иллюзия возможных изменений в России. Соответственно, начинается поиск возможных инструментов влияния так называемого преемника. А это - отвлечение сил и средств от основного направления.

Я не верю возможности в ближайшее время физической смерти Путина. Соответственно, в ближайшем будущем не произойдет никаких политических изменений в России. Впрочем, даже если Путина по какой-то причине не станет, это ничего особо не изменит. То военно-политическое ядро, которое сформировалось за 20 лет правления Путина, состоит из представителей силовых структур. Это так называемые "ястребы". И условный патрушев будет еще хуже предыдущего путина.

На смену российскому диктатору может прийти лишь человек, разделяющий его взгляды.

Соответственно, что перед новым президентом РФ будет поставлена задача — удержание тех позиций, которые Россия достигла при путине.

Любые демократические изменения в российской федерации – это крах этого государства, которое держится исключительно на варианте деспотической власти, абсолютного тоталитаризма с элементами условной демократии.

Поэтому не стоит рассматривать уход Путина в том или ином виде – как возможность изменения политической или военной составляющей к лучшему. Как и не стоит рассчитывать на этот уход в ближайшее время.

Чего вскоре стоит ожидать, то это усиление давления со стороны России на ближайший фланг НАТО. На те же страны Балтии. И сдвиг к этому дают сами представители ЕС, когда идут на уступки России. Например, недавнее решение о возможном частичном разблокировании поставок товаров в Калининградскую область.

То есть Запад уже дал понять, что с ним можно разговаривать с позиции силы.

Я не исключаю, что уже этим летом мы увидим вооруженные провокации со стороны России, направленные против ближайших соседей — тех же Финляндии (за то, что идет в НАТО), стран Балтии (всего), даже Польши — через подконтрольную России Республику Беларусь.

Дмитрий Снегирев, «Главред»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».