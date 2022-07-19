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Насколько подорожали мясо и фарш в белорусских регионах

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  • 19.07.2022, 10:13
Насколько подорожали мясо и фарш в белорусских регионах

За полгода заметно прибавила в цене курица и полуфабрикаты.

Издание Intex-press посмотрело, как выросли цены на мясную продукцию в Барановичах за полгода.

Журналисты сравнили магазинные чеки за январь и июль 2022 года из одного и того же торгового заведения. В нашем списке оказались свинина (тазобедренная часть), голень цыпленка-бройлера и два вида фарша – куриный и «Нежный».

За полгода заметно прибавила курица и полуфабрикаты, а не свинина. Голень цыпленка подорожала на 1,21 рубля. Эта прибавка почти в два раза меньше, чем у куриного фарша, который с января по июль «потяжелел» на 2,4 рубля. Однако, если смотреть в процентах, то цена на голень за этот период выросла на 24%, а на куриный фарш – на 20%.

Фарш «Нежный» – в его состав входят куриное и свиное мясо – подорожал на 1,6 рубля (13,4%). Килограмм тазобедренной части свинины на этом фоне практически не изменился: за шесть месяцев плюс 60 копеек (5,5%).

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