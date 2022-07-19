Умерла известная украинская актриса Руслана Писанка 3 19.07.2022, 10:19

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Руслана Писанка

Ее не стало на 57 году жизни.

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла в ночь с 18 на 19 июля. Ее не стало на 57 году жизни.

Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что актриса после начала полномасштабного вторжения России в Украину выехала в Германию, где врачи у нее диагностировали тяжелую болезнь.

"Великая война заставила ее уехать в Германию. Там врачи диагностировали тяжелую болезнь. Руся практически никому не говорила о своей войне. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала", - говорится в сообщении.

Отметим, Руслана Писанка жила достаточно насыщенной жизнью. Она была очень позитивным человеком, и ее мощная энергия передавалась зрителям даже через экран.

Помимо актерского творчества, она еще и участвовала в разных проектах - "Танцы со звездами", "Взвешенные и счастливые", "Звезда+Звезда".

Известно, что у нее остался муж, бизнесмен Игорь Исаков.

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