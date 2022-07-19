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«Яблоки с дачи возим на такси»

  • 19.07.2022, 10:25
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«Яблоки с дачи возим на такси»

Как живет единственный дачный массив внутри МКАД.

Чтобы проведать свои восемь соток, этим дачникам не нужно ехать полтора часа в электричке. Или стоять в пробке на трассе, выезжая из Минска. Садовое товарищество «Дражня» — единственные дачи прямо в черте города. Иногда про них пишут журналисты. Например, мы там бывали в 2014-м, но уверены, и сейчас многие не знают о них.

Журналисты onliner.by посмотрели, как поживают уникальные городские дачи в 2022-м и почем их сегодня продают.

Это садовое товарищество находится за улицей Солтыса. Участки с домиками и домами, территория огорожена забором.

Первое, что бросается в глаза, когда смотришь на этот массив на карте, — параллельные улицы, пронумерованные от 1-й до 9-й. Второй интересный момент — все дома тут прописаны по адресу переулок Болотникова, 35. Отличия только в корпусах, которых здесь под 400.

Одно время дачам в Дражне активно прочили снос. В последнем генплане (корректировка 2016 года) насчет них сдержанно написали, что развитие застройки на территории садоводческого товарищества нужно ограничить, а место зарезервировать «до реализации предложений по размещению многоквартирного жилищного строительства».

Каких-то более четких решений насчет именно дачной застройки нет и в свежем ПДП, принятом в этом феврале.

«Одни приезжают на лето, другие живут круглый год»

Июль в этой нетипичной части столицы ощущается по полной: овощи в огородах зреют, палисадники цветут, свешиваются с веток красные вишни. Джунгли, но не каменные.

Над грядками хлопочет Ирина. Фотографироваться отказывается, но общается охотно.

— Все это дачи от Тракторного завода, появились еще в 50-х. Но мои родители сами здесь покупали участок, уже в 1981 году. Почти десять соток! Если учесть, что квартира у нашей семьи на Ангарской, — очень удобно! — рассуждает женщина. — На машине сюда ехать минут пять, ну или минут двадцать пройтись.

Дачница вспоминает, что во времена ее родителей в садовом товариществе запрещали строить основательные дома, гаражи, бани.

— Только дачные домики, и все. Мой папа обустраивал просто место для парковки, так как гараж делать не разрешалось.

Правила игры с тех пор не раз менялись. Многие дачи превратились в коттеджи, в некоторых живут круглый год. Другие держатся своей генеральной линии и остаются просто пристанищем на лето. Ирина — из тех, кто приезжает сюда именно в сезон.

— Мои дачные посадки в основном в теплицах: помидоры, огурцы. Урожаи отличные!

Галина с Жанной куда-то торопятся. Родители Галины — из самых первых местных дачников. Прохожая рассказывает:

— Родители из деревни в Гродненской области. Они не хотели в колхоз, когда туда стали загонять людей. Деньгами же за работу не платили, только ставили галочки — трудодни. Поэтому папа поехал на строительство Тракторного завода, а потом за ним потянулась в Минск вся родня. Как только появилась возможность получить дачу, родители сразу согласились. Потому что любили землю. Они здесь получили участок в 1956 или 1957 году.

Уже 21 год Галина живет тут постоянно.

— Началось с того, что мама заболела, а жила она здесь — я приехала, чтобы за ней ухаживать. Потом так привыкла, что тут и осталась.

На бытовые условия в садовом товариществе постоянная жительница не жалуется.

— Да, магазин не «прямо у подъезда», минут 15—20 надо пройти: «Светофор», «Евроопт».

— А с водой у вас как?

— Те, кто живет здесь постоянно, давно уже сделали себе скважины.

Центральную улицу товарищества зимой чистит правление дач, на оплату этого идут членские взносы.

— А все боковые дороги мы чистим сами, иначе просто к домам не подберемся, — говорит собеседница.

Жанна приезжает на дачи только в сезон. Она, кстати, родственница Галины — из потомков той самой родни, которая когда-то потянулась в Минск за первопроходцем.

Обе вспоминают, что лет десять назад участки на Болотникова собирались снести:

— Был такой период. Мы писали, протестовали. Ну и тут водозабор, охранные зоны, еще какие-то сложности... Теперь никаких конкретных разговоров про снос нет.

Приятный бонус для летних прогулок — сосновый лес с лыжероллерной трассой.

На одном из участков рядом с прогулочной зоной работает Александр, а еще его дети и внуки. Заняты облицовкой дома.

— Ремонтируем потихоньку, — поясняет глава семейства.

Как и многим здесь, участок Александру достался от родителей.

— Мой отец — военнослужащий. Он из того поколения людей, которые уже самостоятельно здесь дачи покупали.

И в детстве, и сейчас путь минчанина на дачи — с улицы Козыревской. Теперь семья добирается на машине, а раньше ездили автобусом.

— Связь с городом тут хорошая, есть автобусы и маршрутки в разные стороны.

На грядках — клубника, помидоры, огурцы, кабачки.

О перспективе сноса Александр отзывается так:

— Да ну, не до того сейчас, вы что.

На другом конце дачного массива колдует над огородом Елена. Она живет на улице Богдановича, а в Дражню ездит на маршрутке.

— Очень удобно, ехать 20 минут. Сажаю тут все: капусту, помидоры, огурцы. Потом закатки делаем, варенья, компоты — все как надо, — жизнерадостно рассказывает женщина.

Елена живет здесь с мая до осени. Но, по ее наблюдениям, в садовом товариществе становится все больше домов, где хозяева находятся круглый год.

Дороги тут оставляют желать лучшего, но на улице, где дача Елены, проезжая часть выглядит достаточно ровной.

— Просто мы тут дружно живем, — поясняет женщина. — Скинулись рублей по 300 в позапрошлом году: машина привезла гравий, заказали другую технику, все подсыпали. Теперь спокойно ездим.

Напротив во дворе — Татьяна Варламовна.

Отец ее мужа купил здесь дачу тоже примерно в 50-х, работал в Академии наук. Несмотря на свои 80, отказываться от грядок женщина не намерена.

— Добираюсь с Калиновского: сначала на 87-м, а потом пересаживаюсь на Радиальной на 20-й или 27-й автобус. Очень удобно, — уверяет собеседница. — А по осени, уже как идут яблоки, урожай возим на такси!

Почем дачи внутри столицы?

Прямо сейчас в объявлениях на разных сайтах есть несколько предложений с адресом переулок Болотникова, 35.

Обладателем восьми соток с ветхим домом под снос здесь можно стать минимум за 17 тысяч долларов по курсу. Еще вариант — одноэтажный деревянный садовый дом на 38 «квадратов», за который просят 20 тысяч долларов в эквиваленте.

За 65 тысяч долларов по курсу уже можно получить «уютный дом для круглогодичного проживания» с участком на 7,6 сотки. В объявлении отмечают, что сама постройка 2015 года, реконструирована в 2022-м. Стены блочные, на крыше — металлочерепица. Внутреннюю площадь здания указывают такую: 160 / 120 / 20 м². Есть электрическое отопление, горячая вода, местная канализация.

А что с возможностью прописаться? В агентстве «Фаттория плюс», которое работает с объектом, на этот счет говорят так:

— В садовом товариществе нельзя сделать постоянную регистрацию, но можно временную. Ее нужно будет продлевать каждый год.

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