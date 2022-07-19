«Безмозглые лукашисты запирают себя в клетке с разгневанными белорусами» 2 19.07.2022, 10:27

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Котел взорвется.

В Беларуси готовятся принять закон, запрещающий выезд из страны. КГБ сможет ограничить выезд тем, чей «выезд противоречит интересам национальной безопасности Республики Беларусь». Какие конкретно категории граждан и на каком основании попадают в этот перечень – не уточняется.

Сайт Charter97.org посмотрел, что простые белорусы думают о новом законе:

«Этого и следовало ожидать от властей плешивого самозванца. Народ разбегается, а кто тогда всю эту свору кормить будет? И тут появляется такое хитрое положение, как «чей выезд противоречит интересам национальной безопасности Республики Беларусь». Какие граждане и на каких основаниях будут попадать в эту категорию — не сообщается. Вот под это положение без всяких объяснений можно подвести любого гражданина Беларуси, включая даже детей».

«Слова одной знакомой чиновницы: «Своевременно уехать из нашей страны — это же не эмиграция. Это эвакуация с тонущего корабля. Нужно только побольше захватить ценностей!» И это ведь кредо многих ее коллег».

«Чистейшее рабство. Эти законопроекты прямо противоречат Конституции и международным обязательствам в части свободы перемещения граждан и права выбора места жительства. Но секта рада, хотя их это тоже коснулось. Вас и выпускать не хотят именно как возможных свидетелей, а дальше — думайте сами, если есть чем. Что делают со свидетелями, если их уже не выпускают с территории?»

«Бегут не с родины, бегут от режима Лукашенко. Этот режим нагло шарит по нашим карманам, оставляя на еду и на талончик до работы. О какой тут поддержке и помощи можно говорить?»

«Желательно запретить выезд всем «депутатам», всем исполкомам, учителям, собесам и ярым ябатькам. А то растеряет картофельный дед всю паству Живите в хрустальном сосуде, нечего по заграницам шастать. Остается вам только как в Корее перед портретом на колени падать».

«Полицейское государство в чистейшем виде. Поражаюсь все же. Неужели никто из вооруженных вблизи этого подонка не может решиться нажать на курок? Сколько можно терпеть этот беспредел?»

«Гэта бальшавіцкая ўлада. Гэта нават горш, чым фашысцкая. Па-першае, да фашыстаў ўсе зверствы ўжо прыдумалі і ўвасобілі бальшавікі. Па-другое, слова фашыст ссоўвае акцэнт, ад чаго падсвядома мы думаем пра Гітлера і нацыстаў, забываемся пра чырвоных катаў».

«Выпускать будут только по разрешению НКВД. Давайте называть организацию своим именем, без камуфляжа».

«Как только не пытались белорусские власти осложнить выезд своих граждан за пределы Республики Беларусь: на COVID ссылались, обязывали платить госпошлину, оплачивать дезинфекцию транспорта, повышенные услуги ЖКХ. Но ничего из этого не помогло снизить отток налогоплательщиков. Пришлось бросить в бой тяжелую артиллерию в лице карающего меча и орала — КГБ».

«Погодите. Еще введут ограничение на выезд лиц призывного возраста и учащихся ВУЗов. Кормовая база и пушечное мясо разбегаются».

«Кто мог и хотел — выехали. Остались те, кто уехать не может или не хочет. Но так всегда было. Ничего нового под солнцем. Что касается пушечного мяса, то здесь требуются индивидуальные когнитивные способности и характер самого человека, от места жительства сие не зависит».

«Пусть гнев накапливается внутри. Котел взорвется».

«Прав был тот же Бабченко, говоря о том, что русский рейх кристаллизуется и окукливается. Сейчас с ним происходит тоже, что и с совком — он закрывается и отгораживается. Чтобы сохранить свое право на рабовладение. Страшно, что под замес попали белорусы. В очередной раз».

«Я так понимаю, у крепких хозяйственников во главе с гениальнейшим экономистом современности есть план догнать и попытаться перегнать Северную Корею по всем показателям».

«Лукашисты совсем без мозгов. Эти идиоты совсем не понимают, что запирают себя в клетке с разгневанными белорусами внутри?»

«Одним словом, не страна, а концлагерь будет».

«Если бы все уехали, то силовики взяли бы Лукашенко за жабры на следующий день, потому что кто бы работал на их зарплаты? Все, кто платит налоги внутри страны, содержит всю систему. Те, кто уехал, по крайней мере, ее больше не содержат».

«Беларусь, благодаря картофельному фюреру, становится все более закрытой страной по типу ГУЛАГа. Печально».

«Большинству и так уже некуда ехать. Потому что денег нет, зато есть в наличии маленькие дети и/или пожилые родители».

«Лукашенко нужны заложники, которыми можно прикрыться. Гитлер тоже предлагал евреям «санатории», а в итоге те умерли в газовых камерах».

«Вот же уничтожающие Беларусь и белорусов рашисты нашли себе удобное прикрытие под названием колхозный дурак».

«Похоже, ОВИР возвращается. Будет не запрет на выезд определенным гражданам, а разрешение на выезд для каждого гражданина индивидуально».

«Запрет выезда гражданским — это только маленькое начало опускания старого ржавого советского железного занавеса. А главная задача — это подготовка к всеобщей мобилизации, чтобы никто не утек от службы в «союзной», а реально — в российской армии. Сначала появился сам запрет и маленький список категорий. Потом, когда все граждане к этому факту привыкнут, список начнет расширяться до запрета выезда мужчинам от 17 до 60. Нет даже объявленной чрезвычайной ситуации и т.п. в РБ, но такой антиконституционный произвол законодательства с запретом уже есть».

«Рашисты дали команду запретить выезд белорусским КГБшникам, чиновникам и ментам, чтобы не разбежались. Готовят отправить их в украинскую землю и заселить в их опустевшие льготные квартиры своих орков?»

«В интересах национальной безопасности. Любопытно, какая нация имеется в виду? Все белорусское уничтожается, суверенитет имитационный. Какую нацию охраняют бандиты в погонах?»

«Чем дальше, тем страшнее. Служивых не жалко, но это коснется всех. Или белорусы станут единым народом, или никак. Это сталинизм в чистом виде, помноженный на животный страх завтра быть повешенным. Указивки приходят из Москвы, Вова Путин хочет опустить железный занавес, прихватив Беларусь. Скорее всего, готовит вторжение в Украину со стороны Беларуси. Не хочет, чтобы мясо разбежалось. Возможно, здесь будут хватать всех мужиков, как в «ДНР» и «ЛНР». От Лукашенко мало что зависит. Абсолютно все, что происходило с выборов 20 года, делалось по распоряжению Путина. Начиная с посадки самолета и заканчивая попытками мигрантов перейти границу. Белорусов Вова ненавидит не меньше, чем поляков и украинцев. И это должен понять каждый гражданин Беларуси. Воевать все равно придется, но только от белорусов зависит против кого».

«Этих с погонами не жалко, нормальные там не служат, но все-же. Надо стать одним народом, иначе толку не будет. Враг один — это Россия», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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