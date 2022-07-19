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Украинский спецназ провел успешную операцию: выжил только командир взвода РФ

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  • 19.07.2022, 10:31
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Украинский спецназ провел успешную операцию: выжил только командир взвода РФ

Врага разбили у Дементеевки.

Потери российских оккупантов каждый день неуклонно возрастают. Украинские защитники и защитницы точными ударами подтачивают боеспособность русской армии и сеют панику в лагере врага.

Несмотря на бешеные потери, российским оккупантам ударила в голову идея попытаться оккупировать Харьковскую область. Правда, сделать громкие заявления оказалось легче, чем реализовать их на практике.

Взвод российских оккупантов попытался совершить штурм в районе населенного пункта Дементеевка. Как сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, атака врага потерпела тотальное фиаско.

«Наши спецназовцы ликвидировали целый взвод оккупантов возле Дементиевки и взяли в плен их командира. В бою наши убили 36 россиян, взяли оружие и боеприпасы. Интересным оказался командир, юноша 1989 года рождения. Он уроженец Запорожья», – рассказал он.

Украинские герои оказали командиру оккупантов помощь на поле боя, сейчас он в больнице. У него есть шанс стать бойцом легиона «Свобода России», воюющего на стороне ВСУ.

Также Арестович рассказал, что российские оккупанты любят бросать на войну против Украины предателей и уроженцев нашей страны. Кроме того, командующий Южным округом российской армии (Кавказ, Крым и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей) является уроженцем Донбасса.

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