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Цена войны

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  • Телеграм-канал «Воля»
  • 19.07.2022, 10:39
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Цена войны

Сколько бюджетных денег потратила Россия на попытку захватить Украину.

С апреля 2022 года российские власти перестали публиковать в открытом доступе данные о расходах федерального бюджета, чтобы скрыть финансовые затраты на ведение войны. С апреля раскрывается только общая цифра расходов. Мы смогли получить доступ к закрытым данным и выяснили, сколько было потрачено из федерального бюджета на войну в Украине.

Обнаружилась и одна интересная тенденция. С апреля основные расходы на войну легли на внебюджетные фонды — госкорпорации, людей из ближайшего окружения Путина, региональный бизнес и обычных граждан, которых привлекают к добровольно-принудительным пожертвованиям на ведение военных действий.

Три триллиона за полгода войны

За I полугодие 2022 года затраты федерального бюджета по статье «Национальная оборона» составили 2,272 трлн рублей, что на 41,58% больше аналогичного периода прошлого года. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира считает, что статья «Нацоборона» раскрывает только 75% расходов на вооруженные силы. Поэтому расходы России за январь-июнь 2022 года на вооружённые силы мы можем оценить в 3,03 трлн рублей.

Структура расходов по статье "Национальная оборона" за I полугодие 2022 г

Структура расходов по статье "Национальная оборона" за I полугодие 2022 г

По структуре расходов из 2,272 трлн рублей за I полугодие 2022 года 82% было потрачено по статье «Вооруженные силы РФ», 8% - по статье «Другие вопросы в области национальной обороны», 9% - по статье «Прикладные научные исследования в области национальной обороны» и 1% на поддержание «Ядерно-оружейного комплекса». Деньги в основном тратились непосредственно на армию и флот, в том числе и по статье «Другие вопросы».

Расходы на "Национальную оборону" за I полугодие 2022 года, в рублях

С начала войны 24 февраля 2022 года расходы выросли почти в 2 раза с 320 млрд рублей в феврале до 576,5 млрд в апреле. Это была первая фаза российского наступления, когда многим казалось, еще немного и Украина будет захвачена. В мае-июне во второй фазе военных действий Россия сосредоточила свои усилия на более ограниченном участке в ЛНР, что привело к стабилизации расходов на уровне 250–275 млрд рублей в месяц. Однако в эти два месяца и до сих пор, по нашей информации, активно используют финансирование из внебюджетных фондов, которое представляло собой агрегацию финансовых потоков со стороны госкорпораций, приближенных к Путину владельцев крупного бизнеса, регионального бизнеса и простых граждан, которых начали привлекать к сбору денег администрации субъектов РФ, ОНФ, «Единая Россия» и другие структуры.

«Еще в марте, когда стало понятно, что быстрая победа испарилась, стали собирать деньги на решение разных задач. Роснефть, Ростех, Газпром, Газпромнефть, Пригожин и Малофеев, фонд «Ахмата Кадырова» должны были взять на себя финансирование боевых действий. Это оплата наемников, которых у нас называют добровольцами, снаряжение и вооружение, питание и снабжение плюс транспортные расходы и выплаты семьям за погибших и раненых. Еще на них же легли расходы на содержание формирований ЛДНР, но там на местном уровне разворовывалось до половины выделяемого», — рассказывает наш источник, работающий в мобилизационных структурах ЧВК, и занимающийся обеспечением наемников с начала войны.

По его словам, ежемесячно за счет внебюджетных фондов с апреля по июль удавалось собирать от 170 до 200 млрд рублей, но эти цифры примерные.

«Я могу говорить уверенно про те деньги, которые шли на наемников. Это примерно 10-15% от общего котла, который в основном уходил армейцам и администрациям на оккупированных территориях. К 1 апреля мы собрали и отправили на Украину 22 тысячи человек. На них было выделено 23,1 млрд рублей. Это зарплаты и выплаты семьям. Еще 16 млрд за этот же период ушло на их содержание и снабжение», — говорит тот же источник.

ОНФ и «Единая Россия» инициировали сборы через пропагандистов для закупки снаряжения, одежды и еды для формирований ЛДНР, но часть этих денег, по словам одного из организаторов, работающего в ОНФ, разворовывается.

«Там интересная система, насколько я знаю, так называемые военкоры получают процент от каждого закрытого сбора, организованного от их имени. Это такая плата за риск, что до них доберется СБУ. С каждым договариваются отдельно, но процент в среднем от 3 до 15%, Сборы разные, от 1,5 до 26-30 млн рублей. Считайте сами. Когда сбор закрывается, закупки часто идут через компании, связанные с Михаилом Кузнецовым, который руководит ОНФ и всем процессом. Там оседает еще от 30 до 50%, Кузнецов тесно связан с семьей Чайки, детишки бывшего генпрокурора на этом тоже свой гешефт имеют. И уже в республиках местные берут себе долю не деньгами, а натурой, потом это перепродают», — говорит сотрудник ОНФ.

Региональные власти собирают в основном не деньги, а занимаются закупками строительных материалов, медикаментов, расходников для грузовой и строительной техники, досок для гробов, инструментов для земляных и строительных работ. Напрямую деньгами регионы берут на себя местные выплаты погибшим и доставку добровольцев-наемников по линии «Боевого братства» до мест дислокации подразделений.

С начала июня в ряде регионов начали набирать добровольческие батальоны (наемников), которые финансируются из так называемых губернаторских фондов. Представители администрации добровольно-принудительно собирают с местного среднего бизнеса. Размер пожертвований каждый раз разный.

Динамика затрат помесячно в I полугодии, млрд рублей

В среднем Россия тратила в последние годы на ВС РФ 185–190 млрд ежемесячно. Война уже заставила потратить без учета накопленных запасов боеприпасов и техники дополнительно порядка 662 млрд рублей через федеральный бюджет и около 510–600 млрд внебюджетных средств. Таким образом, по самым скромным оценкам война в Украине обошлась России уже в 1,1 трлн рублей дополнительных затрат без учета потерь в технике и запасах. Это больше, чем расходы бюджета второго по величине города России Санкт-Петербурга за год.

Потери техники, затраты на боекомплект, в том числе на ракеты, точно подсчитать трудно, поскольку существенная часть этих ресурсов была собрана с баз длительного хранения и производилась еще в советское время или в 90-е годы. Но, по оценкам нескольких военных экспертов, минимальная сумма может составить 1,3-1,6 трлн рублей.

С учетом этих средств и общих затрат на вооруженные силы, можно говорить 3-3,6 трлн рублей затрат на военные действия в Украине с 24 февраля по 1 июля 2022 года. Другими словами, за чуть более четыре месяца был целиком потрачен бюджет города Москвы за 2022 год. Либо пущена на бомбы экономика такой страны как Болгария.

И это еще без учеты средств, идущих на выплаты семьям погибших военнослужащих ВС РФ, лечение раненых и выплаты за ранения, а также без учета огромных расходов на «антисанкционные» меры по поддержке экономики, которых не было бы без войны.

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