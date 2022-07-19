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В баварском стиле и дешевле однушки: возле Минска продают уникальную дачу

  • 19.07.2022, 10:40
  • 1,610
В баварском стиле и дешевле однушки: возле Минска продают уникальную дачу

«Дом мечты» расположен у соснового леса.

Дома около леса пользуются особой популярностью и быстро исчезают с рынка. На этот раз журналисты realt.by нашли объект, который многие представляют, как дачу мечты. Дело в том, что она находится недалеко от Минска и у леса с вековыми соснами. Внутри сделан стильный экологичный интерьер, а вся мебель переходит к покупателю вместе с ключами. Вот, как выглядит душевная дача и сколько стоит.

Дача располагается в садовом товариществе «Планета-плюс» — в 49 км от Минска в Воложинском районе. Деревянный дом был построен в 1994 году. Сейчас фасад напоминает баварский стиль. Общая площадь дачи — 50 м².

Стены внутри отделаны деревом и покрашены в белый цвет. Выделяются на этом фоне яркие предметы мебели и интерьера. В доме есть несколько комнат. Одна совмещает зоны гостиной и столовой. Из нее попадаешь в помещение, где располагается одно спальное место. Количество комнат авторы объявления не уточняют.

Отапливается дом с помощью печки. Вода в СТ сезонная, но также имеется и колодец, который позволяет приезжать на дачу круглый год. Санузел здесь совмещенный, там установлена душевая кабина. В доме также есть подвал.

Размер участка достигает почти 9 соток. Помимо дома, здесь есть хозяйственные постройки, баня и купель. Дача располагается у края СТ и граничит с вековыми соснами, Кстати, выйти в лес можно прямо с участка.

Не возникнет проблем и с транспортным сообщением. Поездка на машине будет всегда комфортной, так как асфальт проложен до самого товарищества. Также постоянно курсирует маршрутка из Минска, а в 1,5 км находится ж/д станция «Радошковичи». По пути от нее стоит фермерский рынок. В товарищество же приезжает продуктовая лавка.

Недалеко есть два живописных озера, где можно купаться и рыбачить.

Дачу оценивают в 31 тысячу долларов, но цена может стать еще ниже, так как владельцы готовы торговаться.

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