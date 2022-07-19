Стратегическое поражение Кремля Андрей Пионтковский

19.07.2022, 10:49

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Андрей Пионтковский

Украина на наших глазах становится де-факто не просто членом НАТО, а лидером НАТО.

"The outcome, which , in my impression, Zelensky has now accepted, is if the Free People can keep Russia from achieving any military conquests and if the battleline returns to the position where the war started, then the current aggression will have been visibly defeated. Ukraine will be rearmed and closely connected to Nato, if not part of it."

Henry Kissinger, 2 July 2022

А действительно, почему собственно Украина до сих пор не является членом НАТО (part of it) несмотря на то, что Украина сегодня единственная страна, которая отважно и эффективно выполняет ту миссию, ради которой эта почтенная организация и была создана – защита Западной цивилизации от экспансии вечных наследников Чингисхана и Иосифа Сталина. Украинцы сражаются прежде всего за свою свободу и независимость. Но в случае их поражения некому уже будет защищать комфортную гедонисткую политкорректную Европу.

Понимая, что в вопросах собственной безопасности рискованно полагаться исключительно на США, европейцы более полувека вели бесплодные разговоры о создании европейской армии. И вот как Венера на пару с Марсом из пены морской весной 2022 года явилась миру европейская армия – героические Вооруженные Силы Украины. И никакой другой европейской армии у Европы не будет.

Это новая военно-политическая реальность, которая ломает сложившиеся на Западе десятилетиями шаблоны и стереотипы. Но вернемся к поставленному нами вопросу. Есть две группы причин, по которым Запад упорно отказывает (отказывал?) Украине в стремлении, закрепленном в ее Конституции. Во-первых, причины официально декларируемые. Украина де не вполне отвечает высочайшим критериям клуба наиболее продвинутых стран Свободного мира: разделение властей, гражданский контроль над военными, свободные СМИ, экономическая транспарентность. Похвальная требовательность к кандидатам, но при всем уважении к недавно принятым в НАТО без всяких проволочек государствам – Албании, Черногории, Северной Македонии – неужели все они являются столь недостижимыми маяками в следовании этим высоким стандартам нежели молодая украинская демократия?

Значит, существовали иные, реальные причины отказа принять Украину. Они очевидны и все их прекрасно понимали. Во-первых, страны НАТО не горели желанием брать на себя по статье V Устава юридические обязательства сражаться на территории Украины, защищая ее от возможной российской агрессии. (Еще как возможной, оказалось!). В постиндустриальном обществе очень трудно убеждать и посылать людей умирать за Киев.

Одной этой причины было бы достаточно. Но была и еще одна довольно серьезная. До самого последнего времени не только огромная колонна щедро оплачиваемых Кремлем агентов влияния, но и еще большее количество полезных буржуазных идиотов хором повторяли одну и ту же мантру "We need Russians!".

"Нам нужны русские, чтобы вместе бороться с исламским терроризмом. Чтобы вместе противостоять растущим амбициям Китая. А как же без русских мы будем бороться с глобальным потеплением и гендерным неравенством. Для решения всех этих фундаментальных проблем нашей безопасности надо пойти навстречу русским в ряде второстепенных для нас, но весьма чувствительных для них вопросов, касающихся их ближнего зарубежья".

Киссинджер сам повторял эту нехитрую фенечку все последние 20 лет. И не совсем бескорыстно. Но как прагматичный циник он понял, что продолжать повторять ее сегодня стало уже неприлично. Кроме того, проницательный Киссинджер кажется одним из первым на Западе осознал, что рухнула и другая реальная причина отказа Украине в приеме в НАТО. И пока лишь осторожно намекнул об этом вскользь в поставленной нами в качестве эпиграфа цитате.

Пятимесячный опыт украино-русской войны опрокинул все прогнозы западных разведок. Он убедительно продемонстрировал, что для того, чтобы защитить своего союзника Украину и себя самих, западным обывателям вовсе не потребуется умирать за Киев. Битву за Киев выиграли сами украинцы, отразив нападение "второй в мире армии".

Западному же обывателю потребуется всего лишь выдержать такие тяжелейшие военные испытания как повышение на 2 доллара цены за галлон бензина в США или понижение комнатной температуры на 1 градус по Цельсию в Германии.

Ну и, разумеется, союзники по НАТО и прежде всего США должны будут непрерывно снабжать сражающуюся с абсолютным злом европейскую армию самым современным западным оружием, и предоставлять ей разведывательную информацию в режиме реального времени.

Именно этот устойчивый механизм сейчас постепенно налаживается, несмотря на отчаянное сопротивление путинской пятой колонны на Западе. В результате Украина на наших глазах становится де-факто не просто членом НАТО, а лидером НАТО, лидером Свободного мира в его сопротивлении агрессору, развязавшему 4-ую мировую войну против (как тот сам ежедневно бахвалится) всего Запада.

Путин понимает, что стратегически он проигрывает войну. Поэтому ракетный террор и ядерный шантаж он сочетает с отчаянными закулисными попытками добиться прекращения огня, пока он еще контролирует значительную часть украинской территории. Что позволит его пропаганде продать это соглашение глубинному народу как некую "победу". И самая главная его надежда – отрезать Украину от своих союзников. Прекрасно представляю, какой вой всей путинской клаки раздастся в Вашингтоне немедленно после подписания соглашения о прекращении огня "Достигнуто хрупкое перемирие. Дадим миру шанс! Немедленно прекратить все поставки оружия Украине!".

Друзья Украины прекрасно понимают замысел загнанного в угол военного преступника. Напомню, что официальная позиция коллективного Запада (включая Украину) формулируется сегодня следующим образом :

Прекращение огня возможно после отвода всех российских формирований за линию 23 февраля. Украине будет оказана вся военная помощь, необходимая для принуждения ВС РФ к этому отводу. Следующим шагом станут международные переговоры о полном восстановлении территориальной целостности Украины мирными средствами.

Киссинджер развивает эту позицию, отвечая на вопрос, а каковы будут гарантии безопасности Украины после прекращения огня:

Ukraine will be rearmed and closely connected to Nato, if not part of it.

Украина будет продолжать перевооружаться и оставаться тесно связанной с Североатлантическим Союзом, если не частью его.

Что означает, что гарантии безопасности Украины после прекращения огня остаются прежними – де-факто членство Украины в НАТО, реальное военное союзничество. Не исключается и юридическое оформление этой реальности.

Об этом мимоходом как о само собой разумеющемся говорит не кто иной как Киссинджер, последние лет двадцать горячо выступавший за "финляндизацию" Украины. Что ж, как ни парадоксально он остался верен этой самой идее. Но оцените, какой тектонический сдвиг произошел в настроениях Запада. В том числе и в отношении Финляндии. Еще в прошлом году вступление Финляндии в НАТО было невозможным. Кстати, обратите внимание с каким смирением, дружелюбно помахивая хвостиком, встретил очередную волну расширения НАТО (6-ую по его классификации) страшный и ужасный Кремль. Где мордастый Рябков, требующий от финнов собирать монатки и убираться вон? Пять месяцев войны в Украине изменили все. Запад перестал бояться кремлевских шантажистов. На них нашлась управа. Теперь они сами будут навсегда бояться.

Но гарантии безопасности Украины должны основываться не на цитатах из интервью маститых политологов, а на документах, подписанных главами государств.

Формулу Киссинджера можно принять за основу такого пакета гарантий с заменой предположительного if not на решительное и определенное and. Регистрацией сложившихся союзнических отношений некогда заниматься в разгар битвы. Много других забот. А вот в первый же день любого возможного перемирия такая процедура не только уместна, но и совершенно необходима для того, чтобы обеспечить безопасность Украины и лишить врага его последних иллюзий. Лидеры Большой тройки (Украина, Великобритания, США) могли бы сделать следующее заявление:

Мы стремимся к максимально мирному решению вопроса о полном восстановлении территориальной целостности Украины. Мы готовы рассматривать предложения посредников о прекращении огня. Абсолютным приоритетом при этом для нас будет обеспечение безопасности Украины и после прекращения военных действий. Мы пришли к выводу, что лучшей такой гарантией станет юридическое оформление наших союзнических отношений – немедленное вступление Украины в НАТО по примеру Финляндии и Швеции. Это не переговорная позиция для будущих контактов с Москвой. Это принятое нами решение.

*

Киссинджер давно занимается внешней политикой. Иногда успешно. Так своей искусной китайской стратегией Киссинджер выиграл у СССР третью (холодную) мировую войну. А через 50 лет неожиданно подсказал победную для Украины и всего Свободного Мира формулу эндшпиля 4-ой мировой войны.

Андрей Пионтковский, kasparov.ru

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