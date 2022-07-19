В Беларуси окончательно запретили все независимые профсоюзы 1 19.07.2022, 10:56

Незаконное решение вынес «верховный суд».

«Верховный суд» прекратил деятельность Свободного профсоюза Белорусского, Свободного профсоюза металлистов, Белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников, Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, а также Ассоциации профсоюзов «Белорусский конгресс демократических профсоюзов», сообщает zerkalo.io.

Иск в «верховный суд» подал «генеральный прокурор».

Напомним, с 19 по 21 апреля были задержаны минимум 19 представителей независимого профсоюзного движения. Это руководство и сотрудники офиса Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП), а также лидеры и активисты входящих в БКДП профсоюзов СПМ (Свободный профсоюз металлистов), СПБ (Свободный профсоюз Белорусский), РЭП (Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности). Некоторые из них до сих пор находятся за решеткой.

Также по по решению местных властей на Мозырском НПЗ была прекращена деятельность независимого профсоюза. В конце апреля прокуратура приостановила работу «первички» независимого профсоюза «Гродно Азота».

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