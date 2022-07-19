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Британская разведка: Российские силы вторжения в Украину столкнулись с большой проблемой

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  • 19.07.2022, 11:04
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Британская разведка: Российские силы вторжения в Украину столкнулись с большой проблемой

Они вынуждены решать сложную дилемму.

Российские силы вторжения в Украину столкнулись с проблемой нехватки личного состава. Кроме того, они вынуждены решать дилемму: перебрасывать резервы на Донбасс или защищаться у Херсона.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, Россия продолжает задействовать для своего наступления на Донбассе номинально шесть отдельных армий. В полном составе, перед вторжением, эти формирования были созданы примерно на 150 тысяч человек личного состава.

По данным британкой разведки, в последние недели Россия часто действовала группами размером с роту численностью около 100 человек при проведении наступательных операций в любом одном секторе за раз.

"Россия изо всех сил пыталась поддерживать эффективную наступательную боевую мощь с самого начала вторжения, и эта проблема, вероятно, становится все более острой. Помимо серьезной нехватки личного состава, российские планировщики сталкиваются с дилеммой: перебрасывать резервы на Донбасс или защищаться от украинских контратак на юго-западном херсонском направлении", - говорится в сводке.

Заявленная ближайшая политическая цель России - захватить всю Донецкую область. "В то время как Россия все еще может продолжать территориальные завоевания, их оперативный темп и скорость продвижения, вероятно, будут очень медленными без значительной оперативной паузы для реорганизации и переоснащения", - считают в Минобороны Британии.

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