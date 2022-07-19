закрыть
19 июля 2022, вторник, 12:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Три истории белорусских дворовых партизан, продолжающих борьбу и сегодня

1
  • 19.07.2022, 11:20
  • 2,568
Три истории белорусских дворовых партизан, продолжающих борьбу и сегодня

Мы — есть.

Городские партизаны ушли в глубокое подполье, но это не значит, что силовики сумели подавить проявления несогласия с действиями властей. Журналисты «Белсата» пообщались с представителями дворовых объединений, которые и в нынешние трудные времена заявляют, что против войны, поддерживают заключенных и даже устраивают акции.

В целях безопасности журналисты не называют ни имен героев, ни городов, в которых они живут.

«Сначала было страшно, а потом мы привыкли»

– Мы не делаем сейчас таких больших акций, как в том же 2020 году. Конечно, теперь совсем иная ситуация. Если в стране могут дать годы за то, что ты там что-то написал в соцсетях, то нужно быть максимально осторожным.

Раньше у нас была большая открытая группа в Telegram. Кто угодно мог присоединиться к ней и принять участие в акции, но потом туда налезли «левые» люди, опасные. Тогда мы сделали тайную группу. У нас активный двор, поэтому даже секретный чатик быстро разрастался. Штука в том, что мы за два года перезнакомились, поэтому проблем особых нет.

Раньше мы вывешивали большие флаги. Это было так радостно – заявлять о том, что мы есть, нас много, мы несогласны с безвластием. Когда начали сажать всех подряд, мы перестали это делать. Сначала было страшно, что за тобой придут, а потом мы как-то привыкли. Человек – такое существо, что ко всему привыкает. Вот и мы так.

Конечно, мы не делаем дворовых маршей, не собираемся пить чай во дворе. Но если вы пойдете погулять между домами или в парк, то кое-где увидите наши ленты, трафареты и надписи. Естественно, их немного, мы осознаем риск, но перестать что-то такое делать труднее, чем делать.

Мы собираем деньги на политзаключенных. Распределили среди активных представителей группы семьи политзаключенных, собираем им деньги, приобретаем передачи. Некоторые продолжают писать письма. Насколько я знаю, никто уже не получает ответов. Но это все равно существенно.

Слушайте, а что нам остается? Признать поражение? Ну нет. Конечно, хотелось бы делать больше. Хотелось бы полной грудью кричать «Жыве Беларусь» и в ответ слышать «Жыве вечна». Я верю, что это время придет. Каждый его приближает, как может. Мы вот так его приближаем.

«Круговорот поддержки среди белорусов»

– Для меня самое страшное – когда эти собаки успокоятся, когда подумают, что они нас задушили, что мы сейчас согласны с любым насилием и бессмыслицей, которую они творят. А что? Если нет проявлений, то якобы и несогласия нет.

У нас раньше были очень разнообразные акции. Даже особо не планировали их. Просто собирались во дворе, кто-то приходил с идеей, обсуждали, а на завтра уже все было готово, дворы украшены, фейерверки, плакаты, кричалки. Или в чат кто-то забрасывал идею, сразу все начинали придумывать, как ее реализовать.

Стало тяжело, когда одних посадили, другие уехали. Многие тогда хотели все бросить. А что? Рисковать собой, своей семьей, чтобы ту же ленту привязать… стоимость каждого действия очень высока. Но потом все как-то наладилось. Те, кто уехал, поддерживают нас по-разному, а тем, кто сидят, нужна наша поддержка. Вот и идет такой круговорот поддержки среди белорусов.

Сейчас у нас осталось мало возможностей. Даже те же фотки с флагами для СМИ сделать – это сложно. Прячем флаги, заранее договариваемся о месте встречи, едем из района куда подальше, чтобы нас не нашли. Это кажется, что легко: стал, сфоткался и все. Каждый раз это – как операция. Но как это лихо, когда мне друзья из Америки пишут, что увидели наш флаг там и там. Значит, мы видны, мы есть.

Страшно?.. Не знаю. Кому-то страшно – и это нормально. У меня просто не осталось сил бояться. Мне противно бояться. Мы стали очень осторожны, но все равно, если они захотят, то схватят и найдут, за что посадить на лет 10. А мне так намотают сотку по их придурковатым законам (смеется). Зато какие истории мы потом расскажем нашим потомкам!

У меня нет сомнения, что мы победим. Думаю, не в этом году, но уже скоро. Да, наши действия – это мелочь. Но ведь мы не одни. И каждая такая мелочь может стать определяющей и последней для режима.

«Перед войной будто бы все утихомирилось»

– У нас были очень красивые протесты в 2020-м. Наш двор, соседские, все городские окраины были как будто на праздник убраны. Теперь иначе. Но я уверен, что в каждом доме есть люди, которые в коробках на шкафах держат флаги и ленты до лучших времен.

Это же никуда не делось. Нельзя запретить людям думать и чувствовать, как бы их не старались запугать.

Страшно. Да. За два года уже единственная мечта –выспаться нормально. Ну, победить, отпраздновать и выспаться. Ведь постоянно живешь в напряжении. Нам помогают психологи-волонтеры. Это большое облегчение. Из-за этого страха было время, когда люди пытались скрыться, уйти в свои ежедневные проблемы и не думать обо всем этом. А что? С одной стороны давит твое бессилие, а с другой – страх что-то сделать и попасть в тюрьму, где из тебя инвалида сделают. Если не физически, то психологически «поедешь». От этого за столь долгое время можно сойти с ума. Казалось, что перед войной будто бы все утихомирилось, а потом, когда мы узнали о вторжении, просто нельзя было молчать.

У нас СТО много на районе, там свои ребята. Мы берем у них баллончики и рисуем трафареты против войны или просто пишем «нет». Даже не «Нет войне» — ведь это долго, из-за чего можно попасть в тюрьму, в экстремисты, террористы, какие там еще списки есть. Но ведь все понимают, что это за «нет».

Однажды, помню, шла мимо стены женщина, увидела наше красное «нет», стала и долго смотрела. Не знаю, что там у нее были за мысли, но это же так важно, чтобы люди думали, критически ко всему относились, искали свой внутренний моральный компас.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин