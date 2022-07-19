Жители белорусских регионов остались без подработок из-за политики режима 19.07.2022, 11:27

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Война в Украине поставила крест на приграничной торговле и других заработках.

Во многих районах Брестской области, где нет крупных промышленных предприятий, люди вынуждены искать заработок за пределами родных городов и деревень. Возможно ли это сейчас, когда рядом - в Украине - идет война, - в материале "Немецкой волны".

В белорусско-украинском приграничье собирать ягоды опасно

Ограничения и запреты на посещение лесов в Беларуси обычно вводятся в пожароопасный период. Однако в нынешнем году такие меры власти стали применять еще ранней весной, когда вряд ли именно лесные пожары таили в себе опасность.

К примеру, в Столинском районе ограничения были введены еще 31 марта и не сняты до сих пор. Местные жители уверены, что связано это отнюдь не с пожароопасной ситуацией, а с войной в Украине.

"Все прошлые годы если и закрывали наши леса для посещений, то только на время, пока стояла жара, - рассказывает житель деревни Ольманы Михаил. - А сейчас интересно получается: людей предупреждают, что ходить в лес опасно не из-за пожаров, а потому, что рядом Украина, и надо следить за безопасностью на границе".

Формальным подтверждением того, что именно "украинский фактор" является основной причиной для введения ограничительных мер, стало оповещение местных властей о перемещениях военной техники на территории Столинского района с 15 по 20 июля. Официальная информация о движении военных колонн появилась также в Ивановском и Дрогичинском районах, которые также граничат с Украиной. Власти уверяют, что речь идет о плановых мероприятиях и просят граждан "соблюдать спокойствие и с пониманием относиться к мероприятиям боевой подготовки".

Сбор ягод становится основным источником доходов

В Ганцевичском районе Брестской области ходить в лес теперь разрешено, что вызвало настоящий бум в сезон сбора черники, которой славятся здешние места. Очевидцы рассказывают, что за ягодой ходят очень многие, включая пенсионеров и детей, это позволяет получить доход, не сравнимый с зарплатой на предприятиях в этом районе.

"К сожалению, реальность такова, что сбор черники – это уже не просто возможность иметь приработок и сделать запасы полезной ягоды на зиму. Для многих такие летние походы в лес становятся основным источником доходов", - поясняет житель одной из ганцевичских деревень Александр.

По его словам, хорошо подготовленные люди могут собрать в день до 25 килограммов черники и при высокой закупочной цене заработать около 130 белорусских рублей (почти 50 евро). Однако собрать столько черники под силу далеко не всем, а цена заготовителей часто разочаровывает сельчан.

"Но выбора у людей особо нет: в районе почти не осталось крупных государственных предприятий, в сельском хозяйстве достойных зарплат мало, и трудоустроиться у частников могут далеко не все", - делится наблюдениями Александр и добавляет, что Ганцевичский район считается одним из самых бедных в стране. Даже по официальной статистике, начисленная зарплата здесь (до выплаты налогов и пенсионных взносов) за май 2022 года составила 1133 белорусских рубля, что соответствует примерно 435 евро.

В белорусских регионах – кадровый дефицит

Еще пару лет назад варианты для заработка жители белорусской провинции искали в том числе и в России, но теперь желающих отправиться туда совсем немного. Как рассказал житель Бреста Вячеслав, работавший ранее в Подмосковье, поток трудовых мигрантов резко снизился в период пандемии, а сейчас более привлекательными по финансовым условиям выглядят предложения по трудоустройству в странах ЕС.

"Общаюсь со своими коллегами, которые буквально недавно уехали в Польшу и другие западные страны: они подтверждают, что там востребованы наши водители, строители, электрики. И теперь не только в маленьких белорусских городах, но и в Бресте, Минске есть серьезный дефицит по рабочим специальностям", - отмечает Вячеслав.

Похожая ситуация складывается в медицинской сфере, причем страдают от недостатка кадров, в первую очередь, учреждения здравоохранения в регионах. На условиях анонимности жительница Малориты, районного центра в Брестской области, сообщила DW, что вынуждена ездить в Брест, где устроилась медицинской сестрой в одну из больниц.

"В Малорите тоже есть вакансии в местной больнице, но максимум я получала бы за полную ставку 650 рублей (около 250 евро). А так я могу брать сверхурочные часы и пытаться заработать больше", - говорит девушка.

Если судить по данным, размещенным в банке вакансий государственной службы занятости, к середине июля 2022 года в Брестской области не хватало 475 врачей-специалистов и 344 медсестры.

Война в Украине поставила крест на приграничной торговле

Имеющих невысокие доходы жителей белорусских регионов долгое время спасала возможность экономно провести отпуск на море в Украине и там же закупиться продуктами и товарами для школьников к новому учебному году. Ограничения, вызванные COVID-19, поставили на паузу перспективы приграничной торговли, а российское вторжение в Украину окончательно закрыло варианты с выездом белорусов в эту страну.

"Даже не представляю теперь, как собрать дочек к школе: последние пять лет это удавалось делать только благодаря тому, что детскую одежду, обувь и прочие повседневные вещи покупала в Украине", - сетует молодая мама Екатерина из Кобрина.

Она уточнила, что уже успела пройтись по белорусским магазинам и изучить ассортимент, после чего сделала вывод, что траты на подготовку к новому учебному году могут вырасти почти вдвое по сравнению с прошлым летом. "Да, будут еще проводиться распродажи на школьных базарах, некоторые товары можно купить в рассрочку либо кредит, но все равно для семейного бюджета эти расходы станут очень существенными", - говорит Екатерина.

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