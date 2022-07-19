Брезгливость 4 Аркадий Дубнов

19.07.2022, 11:30

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Аркадий Дубнов

Была в его браваде была какая-то игрушечность, и слушать это было неловко.

Это было давно, в мае 2011 года. Времена на дворе стояли вегетарианские, и к нам в "Московские новости", где я тогда работал, пришел Д.А. Медведев. Это сейчас его уважительно называют "дерзким Димоном", а тогда он был просто президентом России. Третьим по счету.

Предстояли президентские выборы и, конечно же, наш гость рассчитывал пойти на второй срок, но вслух говорить об этом избегал. Понимал, что за ним внимательно присматривают старшие товарищи… До 24 сентября, когда состоялась знаменитая "рокировочка" с премьер-министром В.В.Путиным (с тех пор, похоже, он считает это число для себя счастливым) и нашему герою настоятельно предложили поменяться местами. Он и не пикнул.

Но это случилось позже. А пока президент изучал настроения либеральных медиа, надеясь на их поддержку. Мы, конечно же, тужились, как могли, старались соответствовать…

Настроен Д.А.Медведев был решительно, излучал уверенность и социальный оптимизм. Даже фрондировал В.В. Путину. Помню, кто-то спросил президента, а зачем Путин ОНФ создал?

- Да, я тоже не понимаю, к чему этот фронт народный в мирное время, у нас что, гражданская война идет, с кем воевать… - снисходительно отвечал он.

Но в этой браваде была какая-то игрушечность, и слушать это было неловко, что легко читается на моей физиономии.

И когда ныне в очередной раз попадаются на глаза беспорядочные откровения бывшего главы государства, в этот раз про "Судный день" для супостатов, то о неловкости уже речи нет, только брезгливость.

Аркадий Дубнов, t.me

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